Ottos Millionengeschäft

Christian Charisius/dpa Saftige Bilanz: Laut SZ brachten die Finanztöchter dem Konzern im Geschäftsjahr 2020/21 stolze 310 Millionen Euro Gewinn ein

Der Versandhändler Otto gilt vielen Verbrauchern als Garant hanseatischer Zuverlässigkeit in einer Welt, in der Anbieter von Waren und Dienstleistungen ständig wechseln. Doch wie die Süddeutsche Zeitung nun am vergangenen Donnerstag berichtete, macht die Otto-Group einen großen Teil ihrer Geschäfte mit lukrativen Inkassodiensten.

Demnach meldete Mitte August der Verbraucherzentrale-Bundesverband (VZBV), dass das Hanseatische Oberlandesgericht, Hamburg, eine Musterfeststellungsklage des Verbandes gegen die EOS Investment GmbH zugelassen hat. Bei dieser zur Otto-Group gehörenden Firma handelt es sich um einen Finanzdienstleister, der mit der EOS Deutscher Inkassodienst GmbH offene Rechnungen bei Verbrauchern eintreibt – und dabei nach Erkenntnissen der Verbraucherschützer die Kosten in die Höhe treibt. Die Musterfeststellungsklage soll klären, ob dieses sogenannte Konzerninkasso gegen geltendes Recht verstößt. Bis Ende November müssen sich mindestens fünfzig Verbraucher der Klage angeschlossen haben, damit das Oberlandesgericht das Verfahren fortsetzt. Um sich zu beteiligen, ist ein Eintrag ins Klageregister beim Bundesamt für Justiz nötig.

Das Konzerninkasso scheint simpel, aber effizient: Die EOS Investment GmbH übernimmt offene Forderungen – nicht nur von Firmen der Otto-Group, sondern laut Süddeutscher Zeitung auch von Rewe oder der Großbank BNP Paribas – und beauftragt die EOS Deutscher Inkassodienst GmbH mit dem Eintreiben des Geldes. Durch die Weitergabe des Auftrages entstehen nach Einschätzung des VZBV »in rechtswidriger Weise künstlich hohe Kosten«. Mit der Klage wollen die Verbraucherschützer dem Konzerninkasso einen Riegel vorschieben, so VZBV-Vorstand Klaus Müller.

Das Inkassogeschäft hat bei der Otto-Group eine lange Geschichte. Am Anfang stand die 1974 gegründete Mercator-Inkasso, aus der der Deutsche Inkassodienst hervorging und letztlich – nach etlichen Zwischenstationen – die EOS-Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg und mehr als 60 operativen Gesellschaften in 26 Ländern, die alle zur Otto-Group gehören. Laut Süddeutscher Zeitung brachten die Finanztöchter dem Konzern im Geschäftsjahr 2020/21 stolze 310 Millionen Euro Gewinn vor Steuern und Zinsen, während der Einzelhandel trotz höheren Umsatzes nur knapp über 230 Millionen Euro zum Gewinn beitrug. Das Inkassogeschäft ist in der Bundesrepublik nicht illegal, möglicherweise aber die EOS-Praxis. Da die beiden inkriminierten Firmen demselben Konzern angehörten, dürften sie einen Teil der Inkassokosten nicht erheben, meint der VZBV. »Indem die Unternehmen sich gegenseitig beauftragen, treiben sie die Kosten künstlich in die Höhe. Statt einfacher Mahngebühren von beispielsweise 2,50 Euro sollen Verbraucher Inkassokosten von mindestens 70,20 Euro zahlen«, schreibt der Verband auf seiner Inernetseite. ­Deshalb wendet sich die Musterfeststellungsklage ausschließlich gegen die Inkassokosten, die die EOS Investment für die Beauftragung der EOS Deutscher Inkassodienst in Rechnung stellt. Mit Beteiligung an der Musterfeststellungsklage könnten »Verbraucher ihrerseits die Geldeintreiber des Otto-Konzerns zur Kasse bitten«, so VZBV-Vorstand Müller.

EOS zeigte sich von der Klage sehr überrascht, da man sich an alle Gesetze halte. Die Vorwürfe seien unbegründet, der Ankauf offener Forderungen sei von der »deutschen Rechtsordnung nicht nur vorgesehen, sondern auch marktüblich und politisch gewollt«. Für betroffene Verbraucher bestehe kein Unterschied darin, ob sie nach einem Forderungskauf oder einer anderen Inkassoform zur Kasse gebeten würden. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sieht dagegen im Konzerninkasso ein durchdachtes System, das zu Lasten der Verbraucher große Gewinne bei kleinem Aufwand einbrächte. Das zum 1. Oktober in Kraft getretene Inkassogesetz helfe in dieser Frage nicht, weil damit vorwiegend Schuldner geschützt würden, die ihre Rechnung schnell begleichen könnten. Dem Konzerninkasso werde kein Riegel vorgeschoben.