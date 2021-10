CDU hat Schlagseite

Hannibal Hanschke / Reuters Gründlich umrühren: Paul Ziemiak erklärte am Montag den Beschluss zur vollständigen Neuwahl des CDU-Vorstands

Auf See wird ein Kapitän, der sein Schiff gerade auf ein Riff gesetzt hat, vermutlich nicht als Lotse eingesetzt, um den Dampfer wieder flottzumachen. In der Politik schon, jedenfalls bei der CDU. Trotz des Desasters bei der Bundestagswahl traf CDU-Chef Armin Laschet am Montag in Berlin mit Spitzengremien der Partei zusammen, um seine Pläne zur Erneuerung der CDU vorzustellen. Zuerst morgens um neun Uhr mit dem Präsidium, um elf Uhr dann mit dem Bundesvorstand. Laschet hatte vergangene Woche angekündigt, er wolle den Weg für eine Erneuerung frei machen, den Prozess aber moderierend begleiten.

Kurz nach 14 Uhr trat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak vor die Presse und verkündete, Präsidium und Vorstand hätten einstimmig beschlossen, dass der komplette Bundesvorstand neu gewählt werden soll. Das erläuterte Vorgehen zeigt: Die CDU-Führung hat Rufe nach mehr Beteiligung der Basis gehört, will das Heft aber in der Hand behalten. »Wir wissen, es braucht in Zukunft mehr Mitgliederbeteiligung«, erklärte Ziemiak. Für den 30. Oktober solle zu einer Konferenz der Kreisvorsitzenden eingeladen und über das Thema diskutiert werden. »Im Lichte dieser Diskussion« will der Vorstand am 2. November die Gestaltung der Mitgliederbeteiligung entscheiden und festlegen, wann der Bundesparteitag stattfindet. Bisher ist offen, ob dies im Dezember oder Januar der Fall sein wird.

Präsidium und Vorstand hätten beschlossen, das schlechte Wahlergebnis der CDU, »vor allem aber den Wahlkampf«, intensiv aufzuarbeiten. Auch »externe Köpfe, Thinktanks« wolle man einbinden, so der Generalsekretär. Bei der Debatte über das Abschneiden bei der Wahl müsse »alles auf den Tisch«.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte beim Eintreffen an der CDU-Zentrale noch für dieses Jahr einen Parteitag gefordert. Es sei eine Selbstverständlichkeit, die Parteibasis einzubinden. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner, wie Kretschmer Mitglied im Parteipräsidium, erklärte dagegen nicht die Frage von Zeit, sondern von Gründlichkeit und Inhalt für wichtig. Der Chef der Thüringer CDU, Christian Hirte, erklärte, die CDU solle sich nicht unter Druck setzen lassen, man müsse jedoch »relativ bald Klarheit schaffen, damit diese Unruhe in der eigenen Truppe nicht bestehenbleibt«.

Bei den Christdemokraten war zuletzt strittig, wie wichtig die Parteibasis sein soll. Mehrere Spitzenpolitiker forderten eine Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitz. Eine solche Befragung ist laut CDU-Statut möglich, sie hat für den Parteitag allerdings keine bindende Wirkung. Andere führende CDU-Politiker halten eine solche Befragung für problematisch. »Die CDU Deutschland hat kein besseres Organ, um die Basis zu berücksichtigen, als den Parteitag«, sagte etwa Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble am Sonntag im Rahmen eines Literaturfestivals in Hamburg.

Dass Laschet trotz des Wahldebakels immer noch oben mitmischt, passt nicht jedem CDU-Mitglied. So berichteten Medien von der Reaktion des Berliner CDU-Politikers Peter Mair auf eine Rundmail Laschets vom Sonnabend. In der hatte Laschet erklärt, dass die CDU »bis zur letzten Sekunde« für eine »Jamaika«-Koalition aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP bereitstehe. Mair reagierte auf Twitter mit den Worten, ihm sei »beim Lesen wirklich der Kragen geplatzt«. Das Maß an »Realitätsverweigerung und Würdelosigkeit« sei nicht länger zu ertragen. Und weiter: »Die große CDU, Partei von Adenauer, Kohl und Merkel, wartet nicht wie ein Hündchen vor der Tür, ob doch noch etwas abfällt. Wer sind wir denn?«