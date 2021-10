Mapuche wehren sich

Ivan Alvarado / Reuters

Rund 1.000 Angehörige des Volkes der Mapuche haben bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Santiago mehr Autonomie vom chilenischen Staat gefordert. Die Polizei ging am Sonntag (Ortszeit) mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Menge vor. Einige Demonstrierende griffen die Polizisten daraufhin mit Steinen und Stöcken an, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Eine Frau erlitt tödliche Verletzungen bei den Zusammenstößen – die 43jährige Anwältin verstarb später während der Behandlung, wie das Krankenhaus mitteilte. (AFP/jW)