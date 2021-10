Revolutionäre in kurzen Hosen

bahoe books Verlag Manchmal gibt es Wichtigeres als nur die nächste WM (Bertrand Galic/Javi Rey/Kris, »Ein Match für Algerien«)

»Ich habe viele Freunde in Frankreich, aber das Problem ist größer als wir alle. Was würdest du tun, wenn dein Land sich im Krieg befindet und du gerufen wirst?« Wenn Mustapha Zitouni (1928–2014) von Krieg sprach, so ging es ihm um antikoloniale Befreiung. Der algerisch-französische Fußballer folgte 1958 dem Ruf in die Auswahl der Unabhängigkeitsbewegung FLN. Im April des Jahres flohen Zitouni und andere algerischstämmige Spieler, die in der ersten französischen Liga spielten, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in das bereits unabhängige Tunesien. Rekrutiert hatte sie Mohammed Boumezrag von der Französischen Föderation der FLN, dem die Idee dazu 1957 bei den Weltjugendfestspielen in Moskau gekommen war. In Tunesien war die FLN-Mannschaft bis 1962 »stationiert«, nach dem Ende der französischen Herrschaft ging sie in der neu gegründeten algerischen Nationalmannschaft auf.

2016 auf französisch erschienen, ist es das Verdienst des Wiener Verlags Bahoe Books, an dieses Team mit einer Graphic Novel zu erinnern, bei der die politische Haltung und der Pinselstrich gleichermaßen überzeugen. Von den realen Ereignissen »inspiriert«, sei ihr Werk doch »fiktional«, erklärt das Autorentrio vorab. Wer aber neben dem Anhang zu historischen Hintergründen noch weitere Quellen heranzieht, stellt fest, dass dank einiger künstlerischer Freiheiten die Geschichte lebendig wird, die eigentlichen Ereignisse aber nicht erfunden sind. Davon zeugt etwa die Filmdoku »Rebellen am Ball« des ehemaligen Fußballprofis Éric Cantona. »Meine Kinder, meine Familie, meine Freunde sind stolz auf mich – darauf, dass ich an der Revolution teilgenommen habe«, blickt darin Amar Rouaï zurück. Mitunter hatte »die ganze Mannschaft Tränen in den Augen«. Für Rachid Mekhloufi, der AS Saint-­Etienne 1957 zur Meisterschaft geführt hatte, war es »mehr als alles Gold auf der Welt«, das ihm die FLN-Truppe »geschenkt hatte«. Was für ihn die sportliche Unterforderung wettmachte, war die Stimmung, »als ich die Flagge sah, die Hymne hörte, die Untergrundkämpfer sah, die alle um das Spielfeld standen und sogar in die Luft schossen«. ­Mekhloufi ist Protagonist dieser Graphic Novel. Als Kind kaum vom Ball zu trennen, erlebt der kleine Rachid in Algerien Demonstrationen gegen die Besatzung. In Frankreich folgte sein Aufstieg bis in die Nationalelf. Doch gab es Wichtigeres als die anstehende WM ’58.

Nach der Flucht kommt es zunächst zu Hindernissen, etwa durch das Misstrauen eines FLN-Kommandanten, inwieweit der Krieg mit Fußballern zu gewinnen sei. Doch schon im Mai 1958 fahren die »Revolutionäre in kurzen Hosen« in Tunis einen Turniersieg ein. Unter den Augen zahlreicher Kombattanten triumphieren sie über Marokko (2:1) und Tunesien (6:1). »Wenn ihr rausgeht«, so die Kabinenansprache, »vergesst nie, dass ein ganzes Volk zu den Waffen gegriffen hat, hinter uns steht«. Bald geht es in einem klapprigen Bus nach Libyen. In Jordanien (11:0) und im Irak (10:1) werden Kantersiege gefeiert.

In Osteuropa besiegen sie Jugoslawien vor 80.000 Zuschauern im Stadion von Roter Stern Belgrad. In Rumänien verfolgen 90.000 das 2:2 gegen Petrolul Bukarest. In Bulgarien holen sie aus vier Spielen nur einen Punkt. Zu körperlichem Verschleiß kommt Unfriede im Team. Doch unter einer Lenin-Statue gibt man sich einen Ruck: Gerade in Osteuropa sei »unbedingte Solidarität« gefragt, man müsse »disziplinierter« spielen. Große Enttäuschung nur in Polen: verrottetes Hotel, respektlose Behandlung, keine Hymne gespielt, keine Fahne gehisst, die FIFA hatte mit Sanktionen gedroht. »Wir sind eine politisch engagierte Mannschaft«, kommt es zum Schlagabtausch mit Offiziellen, »die damit beauftragt ist, der Welt zu zeigen, dass in Nordafrika ein Volk existiert, das für seine Freiheit kämpft. Und Sie möchten, dass wir das verstecken?!«

Anders in China und Vietnam: Beim Empfang von General Giap in Hanoi war man sich einig, dass man »die Franzosen besiegen« werde. Als es dann in Algerien genau dazu kam, hatte die Mannschaft ihre Pflicht getan. ­Mekhloufi läuft nun für Servette Genf auf: »Du bist jetzt wieder ein Fußballer, Rachid.« Er hört es gerne, kann durchatmen. Im Rückblick wird er betonen: Durch das politische Bewusstsein sei sein Spiel mannschaftsdienlicher geworden.

In Frankreich erinnern die algerischen Wurzeln von Spielern wie Zidane, Benzema oder Mbappé an tiefe Wunden. Wegen des Algerien-Kriegs werde es keine Entschuldigung geben, ließ Präsident Macron Anfang dieses Jahres wissen. Offenbar hätte das Fragen nach Entschädigung aufgeworfen, aber auch danach, was Truppen aus dem Herzen der EU heute wieder in Afrika verloren haben. Man mag begrüßen, dass eine Debatte um den Kolonialismus in den großen Feuilletons angekommen ist. Doch von Kontinuitäten, von einer Rekolonialisierung, vom Wesen westlich geführter Kriege schweigen sie dort lieber. Wie auch von antikolonialer Befreiung, deren Inhalte ihnen auf die Füße fallen könnten. Rachid und die Seinen galten in Frankreich als Deserteure.