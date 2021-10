Das intime Sprechen

Jean-Louis Fernandez Spielt er sich selbst oder einen Schauspieler, der seine Rolle spielt? Édouard Louis auf der Bühne der Berliner Schaubühne

Der junge Mann auf der Bühne seufzt, massiert sich angestrengt die Schläfen. Vor ihm auf dem Tisch liegt ein Laptop. Er tippt, ringt mit den Sätzen, die er gleich sprechen wird. Aber nein, das stimmt so nicht. Der Mann gibt nur vor, einen Text zu schreiben, denn der ist längst veröffentlicht und ein Bestseller: »Wer hat meinen Vater umgebracht?«, heißt sein Essay. An diesem Abend soll sein Autor Édouard Louis ihn an der Berliner Schaubühne höchstselbst performen. Kann das gutgehen? Wenn man den Mann dort auf der Bühne beobachtet, der während des Einlasses so tut, als ob er Theater spielt, beschleichen einen erste Sorgen. Schließlich ist Louis Schriftsteller, kein Schauspieler. Für Menschen, die auf einer Bühne stehen, ohne ein schauspielerisches Handwerk erlernt zu haben, ist die große Versuchung zu schauspielern zugleich auch der sicherste Weg zu scheitern. Man erkennt den Laien sofort daran, dass er versucht, keiner zu sein, und sieht nur noch seine Mängel.

Aber schon nach wenigen Minuten sind alle Befürchtungen passé. Da tanzt Louis, schwingt die Hüften, wirbelt über die Bühne, singt den 90er-Hit »Barbie Girl« im Playback. Gekonnt sieht das aus, vor allem aber: ehrlich. Édouard Louis spielt also nicht an diesem Abend, er gibt nichts vor, tanzt für sich selbst, spricht für sich selbst, erzählt dem Publikum nicht eine, sondern seine Geschichte. Noch mehrmals wird er an diesem Abend zum imaginären Mikrophon greifen. In einer Szene seines autobiographischen Buches gibt er für seine Familie eine Playbackshow. Er möchte seinen Vater beeindrucken, aber der ignoriert ihn, schämt sich. Der Grund: Der kleine Louis hat sich als Frau verkleidet, als Sängerin. Der Vater, ein Macho und Haustyrann, erkennt wohl an diesem Abend, dass sein Sohn homosexuell ist.

Von der Herkunft befreit

»Wer hat meinen Vater umgebracht?« ist die Geschichte einer schwierigen Vater-Sohn-Beziehung und das Protokoll einer Suche nach Anerkennung. Bis zum Happy-End muss viel geschehen. Louis’ Vater ist zwar nicht tot, wie der Titel behauptet, aber viel fehlt nicht. Nach einem Arbeitsunfall ist er schon mit Anfang fünfzig ein Wrack, kann jeden Moment an einem Herzanfall sterben. Auch der Alkohol hat seinen Tribut gefordert, die Ehe ging in die Brüche, seine Frau setzte ihn eines Tages vor die Tür. Louis war da schon aus dem Haus, hatte sich schon von seiner Herkunft befreit, war kurz davor, der zu werden, der er heute ist: einer der bekanntesten Intellektuellen Frankreichs. In seinem Debüt »Das Ende von Eddy« aus dem Jahr 2014, Louis war damals Anfang zwanzig, erzählt er, wie er den beengten Verhältnissen entkam, der Provinz, der Armut, der Schwulenfeindlichkeit seiner Familie. Er schafft es an eine weiterführende Schule, an die Universität, studiert Soziologie und findet dort das intellektuelle Handwerkszeug zur Beschreibung des Milieus vor, dem er entstammt. Einer seiner Professoren war Didier Éribon, der in »Rückkehr nach Reims« eine in vielem ähnliche Geschichte erzählte. Beide sind sie in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, beide kämpften sich im Bildungssystem aus diesen heraus, beide haben sie ein literarisches Genre mitgeprägt, das persönliche Lebensgeschichten und soziologische Analyse verbindet.

Dagegen könnten die Leben von Vater und Sohn Louis kaum unterschiedlicher aussehen. Der eine eine Berühmtheit, ein streitbarer Intellektueller und Bestsellerautor, der andere ein schwerkranker Mann, den selbst das Sprechen zuviel Kraft kostet. Von der Gesellschaft bliebe er unbeachtet, wäre da nicht sein Sohn. Erst jetzt, da die beiden Männer wohl kaum noch etwas verbindet, kommen sie sich näher. Der Vater erkundigt sich nach Louis’ Partner, und Louis selbst verteidigt vor aller Welt den Mann, den er als Kind fürchtete und hasste, beklagt seinen körperlichen Zustand, nennt die Namen derer, die dafür verantwortlich sind. Er beantwortet mithin die Frage, die dem Abend den Titel gibt: »Wer hat meinen Vater umgebracht?«

Es war Nicolas Sarkozy, der die Sozialhilfe refomierte, mit anderen Worten: abschaffte. Wegen dieser Reform musste der schwerkranke Vater wieder arbeiten, als Straßenkehrer. Es war Emmanuel Macron, der Arbeitslose als Faulpelze bezeichnete, ihre Unterstützung um fünf Euro kürzte und zugleich die Vermögenssteuer senkte. Es war Exarbeitsministerin Myriam El Khomri, die es Unternehmen erlaubte, ihre Mitarbeiter zu Überstunden zu verpflichten. »Warum werden diese Namen nie in Biographien genannt?« fragt Louis.

Im Superhelden-Cape

Hierin liegt die große Stärke seiner Literatur. Die Politik ist bei ihm nicht abstrakt, sie ist nicht etwas, das fernab in Paris, im Parlament oder im Fernsehprogramm stattfindet, sondern etwas, das im eigenen Körper wütet. Sarkozy, Macron und wie sie alle heißen, haben, so klagt Louis an, seinen Vater auf dem Gewissen. Sie tragen ganz konkret Schuld am Zustand seines Darms, seines Rückgrats, seiner Lunge. Im Superhelden-Cape hängt Louis ihre Bilder an eine Wäscheleine, bewirft sie mit Knallfröschen, versetzt sich in die Rolle eines kleinen Jungen, der seinen Vater gegen die Mächtigen verteidigt.

Der eineinhalbstündige Abend ist reich an pathetischen und berührenden Szenen wie dieser. Der Intendant der Schaubühne Thomas Ostermeier zeichnet für die Regie verantwortlich. Er hat schon Louis’ Text »Im Herzen der Gewalt« auf die Bühne gebracht. Man darf ihm zu der Idee gratulieren, dieses Mal Louis selbst seine Geschichte performen zu lassen. Der Text gewinnt dadurch enorm an Eindrücklichkeit. Louis’ autobiographische Literatur zeichnet sich durch Direktheit aus. Sie gewinnt ihre Kraft durch die Identität der Erzählstimme mit ihrem Autor, man ist als Leser als immer schon bei ihr. Es handelt sich eher um ein intimes Sprechen denn um ein literarisches Erzählen. Insofern ist es auch konsequent, das Buch zu verlassen. Die Schrift erweist sich an diesem Abend als das nur zweitbeste Medium für diese Geschichte. Ein Glücksfall also. Theater und Literatur gewinnen gleichermaßen an diesem traurigen, wütenden und klugen Abend.