Abtreibungsgesetz in Texas wieder in Kraft

Washington. Im Streit um das weitgehende Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in Texas hat ein Berufungsgericht der republikanischen Regierung des US-Bundesstaats recht gegeben. Die texanische Regierung darf das reaktionäre Gesetz laut der Gerichtsentscheidung vom Freitag abend vorläufig wieder in Kraft setzen. Am Mittwoch hatte ein US-Bundesrichter das seit 1. September gültige Gesetz vorläufig ausgesetzt. (AFP/jW)