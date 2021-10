Produktionsstart von Tesla im Dezember

Grünheide. Der US-Elektroautobauer Tesla will spätestens im Dezember in Deutschland die Produktion für Europa starten. Dies kündigte Firmengründer Elon Musk am Wochenende bei einem von Tesla ausgerichteten Fest in Grünheide an. Kritik von Anwohnern an der in nur zwei Jahren konzipierten und errichteten Industrieanlage widersprach er. Ziel sei »eine wunderschöne Fabrik in Harmonie mit ihrer Umgebung«. (dpa/jW)