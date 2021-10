Berlin: Protest gegen Räumung der »Köpi«

Berlin. Ein Jahr nach der Räumung des queerfeministischen Hausprojektes »Liebig 34« in Berlin-Friedrichshain und weniger als eine Woche vor der geplanten Räumung des linken Bauwagenplatzes »Köpi« am 15. Oktober zogen am Samstag abend mehr als tausend Menschen durch Berlin, um gegen die Vernichtung linker Freiräume zu protestieren. Kurz vor 21 Uhr erreichte der Protestzug den Wagenplatz in der Köpenicker Straße. Dort wurde Feuerwerk gezündet und Livemusik gespielt. Während die Menschen zu dem Konzert strömten, nahm die Polizei gezielt einzelne Personen aus der Menge heraus vorübergehend fest. Am kommenden Freitag wird es voraussichtlich große Proteste gegen die Räumung geben, die Initiatoren rufen zur Unterstützung auf. (jW)