Halle: Gedenken an Attentatsopfer

Halle. Zwei Jahre nach dem Terroranschlag in Halle hat die Stadt am vergangenen Sonnabend der Opfer und Hinterbliebenen gedacht. Auf dem Marktplatz hielten Hunderte Menschen minutenlang inne. Dazu läuteten ab 12.04 Uhr die Glocken der Marktkirche und des Roten Turms. Zu dieser Uhrzeit hatte der schwerbewaffnete faschistische Attentäter am 9. Oktober 2019 versucht, am jüdischen Feiertag Jom Kippur in der voll besetzten Synagoge der Jüdischen Gemeinde zu Halle ein Blutbad anzurichten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er auf der Straße die 40jährige Jana L. Wenig später tötete er den 20jährigen Kevin S. in einem Dönerimbiss. Auf seiner Flucht verletzte er mehrere Menschen schwer. An den Anschlagsorten wurden Kränze und Blumen niedergelegt. (dpa/jW)