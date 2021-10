Solikonzert für Musiker aus Bad Kissingen

Bad Kissingen. Orchestermusiker aus mehreren Bundesländern haben am Sonntag Solidarität mit ihren Kollegen vom Kurorchester im bayerischen Bad Kissingen gezeigt. Bei einem Flashmobkonzert in der Kurstadt machten rund 50 Musiker auf das Anliegen des Kurorchesters aufmerksam: Schon seit längerem streiten die Musiker mit der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH um bessere Arbeitsbedingungen. Laut Deutscher Orchestervereinigung (DOV) verweigert sich die Stadt Bad Kissingen Gesprächen. Das Kurorchester sei das einzige Festangestelltenorchester in Bayern ohne Tarifvertrag. (dpa(jW)