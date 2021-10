Kritik am Weiter-so in Österreich

Lisi Niesner / Reuters Hinter Gittern sähen Exkanzler Kurz gerne viele in Österreich: Demonstration in Wien am 7.10.2021

Der Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz geht der Opposition in Österreich nicht weit genug: Mit der Fortsetzung der Koalition von Kurz’ ÖVP mit den Grünen unter dem designiertem Nachfolger Alexander Schallenberg (ÖVP) gehe das »türkise System« weiter, sagte die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Samstag abend unter Anspielung auf die Parteifarbe der Konservativen und warnte vor einem »Schattenkanzler« Kurz. Der war zuvor unter dem Druck von gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen zurückgetreten, will aber ÖVP-Chef bleiben und zudem Fraktionsvorsitzender werden.

Als seinen Nachfolger an der Regierungsspitze schlug er dem Präsidenten Alexander Van der Bellen seinen bisherigen Außenminister Schallenberg vor, der schon am Sonntag Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und den Bundespräsidenten traf. Schallenberg sprach von einer »enorm herausfordernden Aufgabe und Zeit«. Aber er glaube, »wir zeigen ein unglaubliches Maß an Verantwortung«. Laut der österreichischen Agentur APA dürfte der 52jährige Diplomat an diesem Montag als Bundeskanzler vereidigt werden.

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Kurz und einige seiner engsten Vertrauten wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt. Kurz weist die Vorwürfe zurück und hatte einen Rücktritt zunächst wiederholt abgelehnt. Daraufhin drohten die Grünen, den für Dienstag geplanten Misstrauensantrag der Opposition zu unterstützen, sollte der 35jährige im Amt bleiben.

Somit steuerte alles auf ein Bruch der Koalition zu, und es gab bereits Überlegungen zu einer Viererkoalition gegen die ÖVP. APA zufolge war zuletzt aber auch der Druck der ÖVP-Länderchefs zu groß geworden. Für Entsetzen sorgten unter anderem im Rahmen der Korruptionsermittlungen bekanntgewordene SMS zwischen Kurz und dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid. Sie förderten einen derart rauhen Umgangston zutage, dass Van der Bellen öffentlich die »Respektlosigkeit« beklagte. Kurz erklärte in seiner Rücktrittsrede, er habe die SMS-Nachrichten »teilweise in der Hitze des Gefechts geschrieben«, er sei »eben auch nur ein Mensch mit Emotionen und auch mit Fehlern«. Einige der SMS aber würde er »so definitiv nicht noch einmal formulieren«. (AFP/jW)