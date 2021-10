Bis aufs Messer

imago images/NurPhoto Taiwanesische Streitkräfte während einer Parade am Sonntag

Taiwan wird weiter gegen die Volksrepublik China aufrüsten. Das kündigte die Präsidentin der Insel, Tsai Ing-wen, am Sonntag in Taipeh in einer Rede zum Nationalfeiertag an. Zwar hoffe sie in den Beziehungen zu Beijing auf Entspannung, doch dürfe es bezüglich einer »Wiedervereinigung« mit der Volksrepublik »keinerlei Illusionen« geben. Chinas Präsident Xi Jinping hatte am Vortag die Position bekräftigt, »die vollständige Wiedervereinigung« mit Taiwan »wird und kann verwirklicht werden«. Beijing wolle sie mit friedlichen Mitteln erreichen. Eine formelle Abspaltung Taiwans hingegen werde »ein böses Ende nehmen«, warnte Xi.

Die Spannungen um Taiwan waren zuletzt von innen und außen kräftig angeheizt worden. Am Mittwoch hatte der taiwanische Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng die Forderung nach einer Aufstockung des Rüstungsetats um 7,4 Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren mit der Behauptung begründet, die Volksrepublik sei inzwischen militärisch zu einer kompletten Invasion der Insel in der Lage. Am Freitag hatte Australiens Expremierminister Anthony Abbott auf einer Sicherheitskonferenz in Taipeh nachgelegt und Beijing wörtlich »Kriegslust« unterstellt: Chinas Streitkräfte, äußerte er, könnten »sehr bald auf verheerende Weise auskeilen«. Freilich hatte Chiu, ein General, am Mittwoch einräumen müssen, Beijing werde »nicht ohne weiteres einen Krieg anfangen«. Schließlich müsse es neben rein militärischen Fähigkeiten »viele andere Dinge in seine Überlegungen einbeziehen«.

Tatsächlich scheinen die stetigen Unterstellungen, die Volksrepublik plane einen Krieg gegen Taiwan, vor allem der Legitimation der verstärkten Aufrüstung des Westens gegen China zu dienen. So hatte das Wall Street Journal am Freitag berichtet, ein kleineres Kontingent von US-Spezialkräften und US-Marines trainiere »seit mindestens einem Jahr« auf Taiwan die dortigen Streitkräfte. Das verstößt gegen die im Shanghai Kommuniqué von 1972 geäußerte sowie mehrfach bekräftigte Absicht der USA, alle ihre Streitkräfte von der Insel abzuziehen. Am Wochenende wurde bekannt, dass Washington zusätzlich zu unlängst im Rahmen des AUKUS-Pakts angekündigten Rüstungsverkäufen zwölf Kampfhubschrauber und ein Militärflugzeug zur elektronischen Kriegführung an Australien liefern wird. China reagiert, indem es mit Flügen in die taiwanische Luftverteidigungszone seine militärische Schlagkraft demonstriert.

Im Schatten von Aufrüstung und Drohgebärden, die auch ein Manöver mit zwei US- und einem britischen Flugzeugträger sowie einem japanischen Hubschrauberträger vergangene Woche östlich der Philippinen umfassten, kamen am Sonnabend die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai und Chinas Vizepremierminister Liu He zu einem Onlinetreffen zusammen, um die Verhandlungen über den US-Wirtschaftskrieg gegen die VR neu zu starten. Die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete von einem »pragmatischen, offenen und konstruktiven Austausch«.

Washington ist es mit seinem Wirtschaftskrieg nicht gelungen, Beijings Erstarken zu stoppen. Sein Aufstieg zur Hightechmacht vollzieht sich weiter so rasch, dass unlängst ein führender Stratege des Pentagon aus Protest zurücktrat: Die USA seien aufgrund von Mängeln in ihrer eigenen technologischen Entwicklung kaum noch in der Lage, etwa bei künstlicher Intelligenz mit China mitzuhalten, erklärte er. Damit stehe recht bald auch ihre militärische Überlegenheit in Frage.