Frust und Sorge

Ahmed Saad / Reuters Irakische Einsatzkräfte durften schon am Freitag in Bagdad ihre Stimme abgeben

Am Sonntag sind 25 Millionen Irakerinnen und Iraker zur fünften Parlamentswahl seit der US-Invasion von 2003 aufgerufen. Hierfür wurden strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Um den Forderungen der seit Jahren gegen Korruption, Vetternwirtschaft und die prekäre Versorgungslage Protestierenden nachzukommen, wurde die Abstimmung, die regulär erst im nächsten Jahr hätte stattfinden sollen, vorgezogen.

Neun der 329 Sitze im Parlament, auf die sich unter 3.249 Kandidierenden 951 Frauen bewerben, sind für Minderheiten reserviert. 83 Sitze sind Frauen vorbehalten. Unter Ägide der US-Besatzung wurde ein komplexes Mehrparteiensystem eingeführt, in dem Posten entsprechend ethnischer und religiöser Zugehörigkeit verteilt werden, was Korruption und Nepotismus begünstigt. Es wird mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet, die sowohl der Frustration aufgrund des politischen Systems und seiner Vertreterinnen und Vertreter als auch der Sorge vor Wahlbetrug geschuldet ist. Seit 2005 ist die Beteiligung kontinuierlich von fast 80 Prozent auf 44,5 im Jahr 2018 abgesunken.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Sairun-Bewegung des schiitischen Geistlichen Muktada Al-Sadr, die 2018 mit 54 Sitzen die Wahl gewann, erneut die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Konkurrenz aus den eigenen Reihen erhält das bei den vergangenen Wahlen mit 48 Sitzen zweitplazierte Fatah-Bündnis, der politische Arm der Asaib Al-Haq und der Badr-Organisation, die beide Teil der Volksmobilisierungskräfte (Al-Haschd Al-Schaabi) sind, unter Hadi Al-Amiri. Ebenfalls antreten wird erstmals die Hoqooq-Bewegung unter dem ehemaligen Sprecher der Kataib Hisbollah, Hussein Muanis. Auch die Kataib Hisbollah gehören den Volksmobilisierungskräften an. Die US-Regierung hat sie in der Vergangenheit nicht nur beschuldigt, US-Soldaten angegriffen zu haben, sondern hat auch Vergeltungsangriffe auf ihre Stellungen fliegen lassen. Die Hoqooq-Bewegung wie auch das ­Fatah-Bündnis fordern neben einer Verbesserung der sozialen Lage im Land und dem Kampf gegen Korruption einen sofortigen Abzug der verbliebenen 2.500 US-Militärs.

Aus dem schiitischen Spektrum treten außerdem der ehemalige Premier Haidar Al-Abadi im Bündnis mit der Hikma-Bewegung des schiitischen Geistlichen Ammar Al-Hakim sowie der frühere Premier Nuri Al-Maliki an. Hinzu kommen das sunnitische Taqaddum-Bündnis unter Parlamentspräsident Mohammad Al-Halbusi und dessen Hauptkonkurrent, die Koalition Azm unter dem 2018 der Fatah-Allianz beigetretenen Khamis Al-Khanjar. Das Gros der kurdischen Stimmen wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach wieder auf die Demokratische Partei Kurdistans (KDP), die bei der vergangenen Wahl 25 Sitze gewann, und die mit 18 Sitzen vertretene Patriotische Union Kurdistans (PUK) verteilen. Den Vertretern der Protestbewegung, von denen sich viele für einen Boykott der Wahlen ausgesprochen haben, werden nur wenige Sitze prognostiziert. Den neu entstandenen Gruppen wird aber auch vorgeworfen, keine fundierten Programme und Lösungsvorschläge für die tiefe Krise des Landes vorgelegt zu haben.

Boykottiert wird die Wahl auch von der Kommunistischen Partei des Irak (KPI), die 2018 auf einer gemeinsamen Liste mit dem Sairun-Bündnis kandidiert und zwei Sitze errungen hatte. Deren Generalsekretär Raed Fahmi geht davon aus, dass es zu nicht mehr als einem »Wechsel der Gesichter« kommen werde, die legitimen Forderungen der Bevölkerung würden nicht erfüllt. Die KPI fordert den Sturz des konfessionalistischen politischen Systems. Die beiden kommunistischen Abgeordneten hatten sich im vergangenen Jahr aus Protest gegen die gewaltsame Niederschlagung der Demonstrationen mit Hunderten von Toten aus dem Parlament zurückgezogen.

Auch Muktada Al-Sadr hatte im Juni zunächst angekündigt, nicht an der Wahl teilzunehmen und dies mit »grassierender Korruption und unlauterem Wettbewerb« begründet – im August allerdings bekanntgegeben, doch zu partizipieren. Al-Sadrs Rückzug hatte Befürchtungen geweckt, die Abstimmung, die eigentlich bereits im Juni hätte stattfinden sollen, würde ein weiteres Mal verschoben. Vergangene Woche rief mit Ali Al-­Sistani die höchste schiitische Autorität im Land zur Stimmabgabe auf: Trotz aller »Unzulänglichkeiten« blieben Wahlen der »sicherste Weg, das Land in eine bessere Zukunft zu führen«. So könnten korrupte und inkompetente Politiker abgesetzt werden. Wie bei den vergangenen Wahlen hat er aber keinem Kandidaten und keiner politischen Partei seine Unterstützung ausgesprochen.

Der derzeitige Premierminister Mustafa Al-Kadhimi, der für keinen Block oder politische Partei antritt und auf den sich die großen Blöcke im Parlament nach dem Rücktritt Adil Abd Al-Mahdis vom Oktober 2019 geeinigt hatten, hofft, erneut als Konsenskandidat das Rennen zu machen. Tatsächlich könnte der seit Mai 2020 Amtierende davon profitieren, dass kaum jemand sich ein erneutes monatelanges Ringen wie 2019/2020 wünscht, als mit Mohammed Taufik Allawi und Adnan Al-Surfi vor ihm zwei Kandidaten an der Bildung einer Regierung scheiterten.