Leere Strände

Jeff Gritchen/The Orange County Register via AP

Als »Surf City USA« wirbt Huntington Beach um Touristen. Doch nun sind die beliebten Strände in der Stadt südlich von Los Angeles für alle gesperrt. Vor der südlichen Küste des US-Bundesstaats hat sich eine Ölpest ausgeweitet und mehrere Strände verschmutzt. Bürgermeisterin Kim Carr befürchtet, dies könne noch für Wochen oder gar Monate so bleiben. In dem beliebten Badeort Laguna Beach weiter südlich wurden die Strände nun ebenfalls für Besucher gesperrt. Und in Newport Beach (Bild), zwischen den beiden Orten gelegen, sind auch bereits Teerklumpen im Sand zu sehen. Das Öl war am Wochenende aus einer leckgeschlagenen Pipeline vor der Küste ausgetreten. Die Menge des ausgelaufenen Öls wird auf rund 550.000 Liter geschätzt. Nach Angaben der Stadt Huntington Beach vom Mittwoch konnten bislang rund 21.800 Liter davon aus dem Wasser geborgen und Barrieren von etwa 3,5 Kilometern Länge errichtet werden. (dpa/jW)