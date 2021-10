Sanfte Zombies

Daniel Anum Jasper Schreiben Songs wie Kettenbriefe: Sufjan Stevens und Angelo De Augustine

Sufjan Stevens ist filmaffin, das weiß man spätestens seit seiner Arbeit für das romantische Drama »Call Me by Your Name« des Regisseurs Luca Guadagnino aus dem Jahr 2017; dort steuerte er die Songs »Mystery of Love« und »Visions of Gideon« bei. Vor allem den letztgenannten vergisst man nicht, wenn man einmal gesehen hat, wie Hauptdarsteller Timothée Chalamet zur Musik beim Blick in den Kamin heimliche Tränen weint.

»Back to Oz« ist nicht nur die erste Single, sondern auch das Motto des Albums »A Beginner’s Mind«. Wie es das Cover vermuten lässt, wollen uns Sufjan Stevens und Angelo De Augustine mit ihrer gemeinsamen Platte in andere Welten entführen. Die 14 Songs haben jeweils einen Film zum Thema, der Entstehungsprozess der Stücke erinnert an das Verfassen von Kettenbriefen: Einer schreibt die Strophe, der andere den Refrain und umgekehrt.

Menschen, die meditieren, sollten beim Titel des Albums, »A Beginner’s Mind«, aufhorchen: Ja, hier wird ein Zen-Prinzip zitiert. Es passt sogar. Folksongs zu schreiben, die aus alten Filmen (halbwegs) modernes Liedgut machen, dazu braucht es eine gewisse Haltung: einfach neu anfangen. Man kann es auch produktive Naivität nennen. Die Herangehensweise ähnelt ein bisschen der eines Kindes ohne Erwartungen und Vorurteile. Daniel Anum Jasper bedient sich beim Artwork der Platte aus dem Fundus mythischer Gestalten und Monster.

Viele der Songs erinnern an Simon & Garfunkel, etwa »Reach Out«, ein wunderschön gesungenes Folkstück, »Reach out, reach out, to all of those who came before you«, heißt es dort. Wim Wenders’ »Himmel über Berlin« stand hier Pate. Sogar das Stück »You Give Death a Bad Name«, inspiriert von George A. Romeros Zombie-Klassiker »Night of the Living Dead«, ist von makelloser, sanfter Schönheit. Man kann es auch so sagen: Der in New York lebende Sufjan Stevens und sein kalifornischer Songwriterkollege Angelo De Augustine machen Musik, die wie ein Arthouse-Film wirkt, nach dessen Ende man nicht weiß, ob man da gerade etwas erlebt oder geträumt hat.