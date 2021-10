Sind so viele Männer

© Mueller Schneck »Die Töne, die ich mache, lösen sich in Luft auf« (Conrad Schnitzler)

Ach, schon wieder eine Compilation mit deutschen Post-Punk- und Prä-NDW-Songs?, möchte man glatt ausrufen, denn in der jüngeren Vergangenheit gab es davon so einige, zum Beispiel »Sowas von egal« (Teil 1 & 2) bei Bureau B. Das Hamburger Label kümmert sich seit Jahren verdienstvoll um die (Wieder-)Veröffentlichung meist deutscher Kraut- und Elektroexperimentalmusik. Neben Neuheiten von Pose Dia, Harmonious Thelonious, Richard von der Schulenburg und Conny Frischauf finden sich im Katalog Re-Releases von Martin Rev, Der Plan, Palais Schaumburg oder Conrad Schnitzler – womit wir bei »Eins und Zwei und Drei und Vier« wären, Bureau Bs neuester Zusammenstellung mit 20 Tracks aus den frühen bis mittleren 1980er Jahren.

Der Schwerpunkt liegt auf experimenteller deutscher Pop-Musik, Schreibweise mit Bindestrich, wie sie Diedrich Diederichsen in seinem Standardwerk »Über Pop-Musik« (2014) eingeführt hat. Experimentell bedeutet für die Jahre 1980 bis 1986 die Emanzipation von britisch geprägtem Punk einerseits, aber auch vom Krautrock, der zwecks größtmöglicher Distanzierung von Deutschtum und Deutschtümelei überwiegend mit englischsprachigen Lyrics operierte. Die neue Generation trat die Flucht nach vorn an, textete auf Deutsch, spielte auf billigen Synthies und Instrumenten vom Flohmarkt, was zuweilen zu Ergebnissen irgendwo zwischen Kinderlied und Marschmusik führte (worauf ja auch der Titel der Compilation verweist), und manchmal – wie bei Andreas Dorau & die Marinas – gar zu Hitparadenerfolgen.

Bureau B präsentiert freilich nicht den altbekannten Hit »Fred vom Jupiter«, sondern das so nervige wie rührende Stück »Sandkorn« (»Sie trägt ’nen roten Büstenhalter / Ich wär gern ein Zitronenfalter (…) / Ich bin so wichtig / Wie ein Punkt«). Mit Palais Schaumburg, Der Plan, Foyer des Arts, Die Zimmermänner und Xaõ Seffcheque sind weitere Bands/Künstler vertreten, deren Wirkmacht auf Pop-Musik aus Deutschland unbestritten ist: »Household names« der Avantgarde, sozusagen.

Richtig interessant wird es bei weniger bekannten resp. weniger poppig orientierten Leuten wie dem 2011 gestorbenen Conrad Schnitzler, Beuys-Schüler und Mitbegründer von Kluster und Tangerine Dream. Mit dem Track »Auf dem schwarzen Kanal« dissoziiert Schnitzler – auf einen ganz kurzen Nenner gebracht – Disco und Demokratie. Kurt Dahlke alias Pyrolator sampelt auf »Im Zoo« krächzende Papageien, in den Stücken kurzlebiger Acts wie Deutsche Wertarbeit, Träneninvasion, Populäre Mechanik oder Dunkelziffer werden genüsslich die (Schmerz-)Grenzen fiepender, bleepender technischer Möglichkeiten ausgelotet.

Bis hierhin ist auch klar: »Experimentelle Pop-Musik« aus deutschen Landen war ein echtes Männerding. Überwiegend jedenfalls. Immerhin zwei Bands, die ausschließlich aus Musikerinnen bestanden, haben es auf »Eins und Zwei und Drei und Vier« geschafft: Carambolage gründeten sich 1979 im Umfeld von Ton Steine Scherben, die Schlagzeugerin Britta Neander (1956 bis 2004) war später Namensgeberin und Mitglied von Christiane Rösingers Band Britta. Carambolage galten als Vertreterinnen des sogenannten »Lipstick Feminismus«, und passenderweise handelt ihr Song »Die Farbe war Mord« von einem verlorenen Lippenstift. Die Punkband Östro 430 aus Düsseldorf ging musikalisch zwar nicht besonders avantgardistisch vor, dafür nahmen Martina Weith und ihre Kolleginnen in puncto sexueller Selbstbestimmung kein Blatt vor den Mund: »Sexueller Notstand« klingt auch heute erfrischend explizit.