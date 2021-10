Nach der Gewalt

Picture-Alliance / Photoshot

Der Literaturnobelpreis 2022 geht an den tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah. Das teilte der ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, Mats Malm, am Donnerstag in Stockholm mit. Gurnah erhalte die Auszeichnung »für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten«, so die Jury.

Gurnah gilt als einer der wichtigsten afrikanischen Erzähler der Gegenwart. Antikoloniale Erhebungen bilden oft den zeithistorische Hintergrund seiner Romane. Sein letztes Werk »Afterlives« (2020) handelt von den Folgen der Niederschlagung des Maji-Maji-Aufstand (1905–1907) durch deutsche Kolonialtruppen im damaligen Deutsch-Ostafrika (heute Tansania) auf die dortige Gesellschaft. Hier, wie in anderen Romanen, beschreibt Gurnah die andauernden psychologischen Folgen des kolonialen Gewaltverhältnisses. Seine Werke kreisen um die Themen Widerstand und Flucht, Fragen der Erinnerung und Identität.

Gurnah wurde 1948 auf der damals britischen Insel Sansibar geboren, ab 1968 studierte er in England. Nach einem Aufenthalt in Nigeria promovierte er 1982 in Kent, wo er fortan Englische Literatur lehrt. 1987 publizierte er seinen Debütroman »Memory of Departure«, dem bislang neun weitere folgten, fünf liegen in deutscher Übersetzung vor.

Gurnah ist nach dem Nigerianer Wole Soyinka (1986) erst der zweite schwarze Afrikaner, dem der Literaturnobelpreis zuerkannt wird. (jW)