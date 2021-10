Kostenfreie Coronatests für Studierende gefordert

Anlässlich der Entscheidung der hessischen Hochschulen, zu Präsenzveranstaltungen zurückzukehren, erklärte Elisabeth Kula, neu gewählte Vorsitzende und hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag, am Donnerstag:

Die Entscheidung, mit Hygiene- und Präventionsmaßnahmen zu Präsenzveranstaltungen zurückzukehren, ist richtig. Aber das dafür notwendige 3-G-Konzept kann nur funktionieren, wenn Studierenden weiterhin auf kostenfreie Coronatests zurückgreifen können. Am 11. Oktober läuft das Angebot zur kostenfreien Testung für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger aus. Studierende allerdings können nur an Forschung und Lehre teilnehmen, wenn sie entweder getestet, genesen oder geimpft sind. Genau wie Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden müssen auch Studierenden kostenfreie Coronatests zur Verfügung gestellt werden, ansonsten schließt man nicht geimpfte Studierende mit kleinem Einkommen von Hochschulbildung aus. Daher ist der Abbau der kostenfreien Testinfrastruktur an den Hochschulen sozial nicht vertretbar. Diese Aufgaben dürfen weder den einzelnen Studierenden noch den Hochschulen selbst überlassen sein. Bildung ist ein Menschenrecht – die Landesregierung ist hier in der Verantwortung.

In einem Gutachten des BUND wird festgehalten, dass der Bundesverkehrswegeplan verfassungswidrig sei. Dazu teilte die Umweltorganisation am Donnerstag mit:

Angesichts der Herausforderungen, denen sich eine neue Regierung stellen muss, veröffentlicht der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ein von ihm in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten zum Bundesverkehrswegeplan. Dieses Gutachten zeigt, dass sowohl der Fernstraßenbedarfsplan (Anlage zum Fernstraßenausbaugesetz vom 23.12.2016) als auch der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 die EU-rechtlichen Vorgaben zur strategischen Umweltprüfung nicht erfüllen. Darüber hinaus beachten die Pläne die Belange des Klimaschutzes nicht entsprechend des Klimabeschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 23.04.2021 und sind deshalb unions- und verfassungsrechtswidrig.

Mit Blick auf die neue Bundesregierung fordert Antje von Broock, Geschäftsführerin des BUND: »Dieses Gutachten zeigt: Die Fernstraßenplanungen, die zu einer Erhöhung der Treibhausgasemissionen führen, sind mit Grundgesetz und Klimaschutzgesetz nicht vereinbar und müssen von der neuen Bundesregierung sofort gestoppt werden. Eine komplette Überprüfung inklusive einer völligen Neuausrichtung der Pläne für die Verkehrsinfrastruktur ist schon lange überfällig und muss mit der 2022 routinemäßig anstehenden Bedarfsplanüberprüfung durchgeführt werden. Ein Festhalten am alten Straßenbauprogramm verhindert die Einhaltung der Ziele des Klimaschutzes im Verkehr und bei der Biodiversität.« (…)

Werner Reh, Sprecher des Bundesarbeitskreises Verkehr des BUND, bekräftigt: »Eine neue strategische Umweltprüfung (SUP) muss dabei die Klimawirkungen des Netzausbaus und der Einzelprojekte ermitteln sowie klima- und umweltverträglichere Alternativen prüfen. Das heißt, Verkehr muss massiv auf das Schienennetz sowie den Nah- und Radverkehr verlagert werden.« (…)

www.bund.net/bvwp-rechtsgutachten