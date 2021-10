Defizit im Gesamthaushalt steigt

Wiesbaden. Das Defizit im Gesamthaushalt von Bund, Ländern und Gemeinden ist im ersten Halbjahr 2021 weiter gestiegen. Mit 131,1 Milliarden Euro lag es deutlich über dem des Vorjahreszeitraums, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im ersten Halbjahr 2020 hatte das Defizit noch 88 Milliarden Euro betragen. Wesentlicher Grund für den Anstieg sind der Bundesbehörde zufolge höhere Ausgaben durch Coronahilfen, etwa für Unternehmer oder Krankenhäuser. Insgesamt stiegen die Ausgaben des öffentlichen Gesamthaushalts in den ersten sechs Monaten dieses Jahres Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,8 Prozent auf 883,2 Milliarden Euro. (dpa/jW)