Hagen: Verdächtiger bleibt in Haft

Düsseldorf/Hagen. Im Fall der mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Synagoge in Hagen bleibt der Mitte September festgenommene 16jährige Verdächtige in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat bleibe bestehen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag. Nach der Erörterung der Sach- und Rechtslage vor einem Haftrichter habe der Verteidiger seinen ursprünglich gestellten Antrag auf Haftprüfung zurückgenommen, hieß es zur Begründung. (dpa/jW)