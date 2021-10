Laschet deutet Bereitschaft zum Rückzug an

Berlin. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat die Bereitschaft angedeutet, eigene Ambitionen für mögliche »Jamaika«-Verhandlungen mit Grünen und FDP zurückzustellen. »Erst steht das Projekt und dann die Person«, sagte der CDU-Chef am Donnerstag in einer Informationsschaltkonferenz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Lage der Union, wie dpa von Teilnehmern erfuhr. Er wurde mit den Worten zitiert: »Wenn es mit anderen Personen besser geht, dann gerne.« Zugleich kündigte Laschet demnach eine personelle Neuaufstellung auf einem Parteitag an. (dpa/jW)