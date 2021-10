Erdbeben und neuer Lavastrom auf La Palma

La Palma. Ein relativ starkes Erdbeben und ein weiterer Lavastrom haben auf der Vulkaninsel La Palma für neue Unruhe gesorgt. Mit einer Stärke von 4,3 sei der am Donnerstag registrierte Erdstoß der heftigste seit dem Vulkanausbruch vor zweieinhalb Wochen auf der Kanareninsel gewesen, teilte das spanische seismologische Institut mit. Das Beben habe aber in rund 35 Kilometer Tiefe stattgefunden und stelle keine große Gefahr dar, meinten von Medien zitierte Experten. Unterdessen entstand nach Mitteilung der Regionalbehörden ein Nebenstrom der Lava. Bisher verschonte Flächen seien dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. (dpa/jW)