Feindnetzwerk Facebook

Jabin Botsford/Pool The Washington Post/dpa Whistleblowerin Frances Haugen bei ihrer Anhörung vor dem Senatsausschuss für Handel, Wissenschaft und Verkehr (Washington D. C., 5.10.2021)

Sechs Stunden lang ging kein Daumen mehr nach oben auf Facebook. Von Montag mittag bis zum frühen Abend (New Yorker Ortszeit) waren das digitale Netzwerk, sein Messengerdienst Whats-App und die Foto- und Videoplattform Instagram nicht mehr erreichbar. Von der digitalen Zwangsdiät waren weltweit Milliarden Nutzer betroffen. Ursache des Ausfalls war das Verschwinden der Facebook-Netzwerke aus dem Border Gateway Protocol, das sozusagen die technische Wegbeschreibung liefert, damit über das Internet Webseiten zu finden sind. Nach dem Beheben der Störung teilte Facebook mit, dass Konfigurationsänderungen an den Routern, »die den Netzwerkverkehr zwischen unseren Rechenzentren koordinieren, Probleme verursacht haben, die diese Kommunikation unterbrochen haben«. An manchen Standorten konnten Mitarbeiter sogar Bürogebäude nicht mehr betreten, da es zu einer Sperrung digitaler Türsteuerungen kam. Schließlich mussten in einem Rechenzentrum in Santa Clara die Server manuell zurückgesetzt werden. Ein Hackerangriff könne ausgeschlossen werden, auch einen Verlust persönlicher Daten von Nutzern soll es nicht gegeben haben.

Umso größer dürfte der Schaden für das Unternehmen sein. Ersten Schätzungen der US-Newsplattform Fortune zufolge beläuft sich der Umsatzausfall auf fast 100 Millionen US-Dollar. Die Facebook-Aktie sackte binnen einer Stunde um fünf Prozent ab. Der Ausfall demonstriert die Abhängigkeit des Unternehmens von Werbekunden. Trotz seiner Quasimonopolstellung steht Facebook unter Druck, die permanente Erreichbarkeit seiner Dienste zu garantieren. Jeder Ausfall nutzt der Konkurrenz. So sprang der in Russland entwickelte Messengerdienst Telegram am Montag von Platz 56 auf Platz 5 der am meisten heruntergeladenen Apps in den USA.

Die Panne erwischt Facebook in einer ungünstigen Zeit. Seit einigen Tagen sorgen die Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen für Aufsehen. Am Dienstag hat die ehemalige Facebook-Managerin vor dem US-Kongress ausgesagt. Bereits am 1. Oktober hatte das Wall Street Journal unter dem Stichwort »Facebook Files« über die von Haugen veröffentlichte interne Kommunikation berichtet. Die Dokumente zeichnen das Bild einer nahezu diktatorischen Unternehmensstruktur, in der alles dem Profit durch eine größtmögliche Anzahl an Nutzern, d. h. Werbeempfängern, untergeordnet wird. So seien dem Konzern Lösungen bekannt gewesen, mit denen sich Falschinformationen oder Hassnachrichten wirkungsvoll eindämmen ließen. Er habe sie aber nicht angewendet, um den »Traffic« nicht zu reduzieren. Zu den spektakulärsten Fällen des unterlassenen Eingreifens zählt, dass Drogenkartelle das soziale Netzwerk nutzten, um Auftragskiller anzuheuern. Außerdem schützte Facebook laut Haugen Kinder nicht vor den negativen psychischen Folgen einer Social-Media-Sucht und ging und gehe nicht gegen den Trend vor, dass einzelne Nutzer sich mehrere Profile erstellen, um den politischen Diskurs zu beeinflussen.

In einer ersten Reaktion wies Konzerngründer Mark Zuckerberg am Dienstag die Vorwürfe zurück und nannte sie »zutiefst unlogisch«. Viel zu befürchten hat er von Haugen jedoch wohl nicht. Die Whistleblowerin sprach sich explizit gegen eine Zerschlagung des Konzerns aus und betonte in der Öffentlichkeit, sie wolle das Unternehmen verbessern, nicht ihm schaden. Und bei vielen ihrer Vorwürfe, etwa dass Facebook nicht genügend gegen chinesische oder iranische »Fake Accounts« und Spionage unternehme, dürften Zuckerberg und die US-Regierung schnell auf einen gemeinsamen Nenner kommen.