Raus aus der Tretmühle

imago images/Bernd Friedel Radfahren für die Gesundheit: Berliner Lehrer im eintägigen Ausstand für bessere Arbeitsbedingungen (Berlin, 6.10.2021)

Radeln hält fit. Vor Schulklassen mit 30 und mehr Kindern zu unterrichten, kann dagegen auf Dauer krank machen. Der Berliner Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will solchen Zuständen Einhalt gebieten und rief für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik an mehreren Lehranstalten in der Hauptstadt auf. Bei einer Fahrraddemonstration, ausgehend vom Oranienplatz in Kreuzberg, vorbei an den Parteizentralen von Bündnis 90/die Grünen, FDP und Linkspartei, strampelten sich am Vormittag Hunderte Pädagogen warm für die Abschlusskundgebung vor dem Sitz der Landes-SPD im Bezirk Wedding. Ziel der Aktion: Die Durchsetzung eines gesonderten Tarifvertrags zum Gesundheitsschutz, der die Größen der Lerngruppen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen verlässlich regelt.

Allerdings gilt es auf dem Weg dorthin zwei dicke Bretter zu bohren. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) weigert sich, entsprechende Verhandlungen aufzunehmen, weil das Ansinnen »in die organisatorische Entscheidung der Arbeitgeberin Land Berlin« eingreife. Auch für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) gehören Fragen der Personalbemessung in die Zuständigkeit des »Arbeitgebers«. Außerdem herrscht in ganz Deutschland ein historisch nie dagewesener Lehrermangel, wovon Berlin besonders betroffen ist. Den Betrieb an den Schulen halten hier ganze Heerscharen an mithin nur begrenzt qualifizierten Quer- und Seiteneinsteigern aufrecht. Kleinere Klassen ließen sich langfristig nur realisieren, würde die Politik den Beruf nachhaltig aufwerten und eine durchgreifende Ausbildungsoffensive an den Hochschulen in Gang setzen. Nichts davon passiert bisher.

Um so wichtiger ist der Druck von der Straße. Nach Angaben von GEW-Geschäftsführer Markus Hanisch gegenüber junge Welt legten gestern »deutlich über 500 Lehrkräfte« ganztägig ihre Arbeit nieder, um sich auf dem Rad oder zu Fuß an dem Protestzug zu beteiligen. Das erscheint durchaus beachtlich angesichts von lediglich 28 Schulen, an denen zum Streik mobilisiert wurde. Aus Rücksicht auf vergangene und anhaltende Härten für Schüler in der Coronapandemie sah die Gewerkschaft von einem großflächigen Ausstand ab. Zuvor bat Landeschef Tom Erdmann »alle Eltern um Unterstützung und Solidarität«, denn »auch ihre Kinder werden von kleineren Klassen profitieren«. Eine GEW-Befragung vom Januar bei 2.000 angestellten Lehrkräften hatte ergeben, dass die Klassengröße als die wirksamste Stellschraube bei der Senkung der Arbeitsbelastung angesehen wird.

Als Richtgröße gilt in Berlin eine Frequenz von 26 Kindern pro Klasse in Grundschulen und der Sekundarstufe eins, wobei Ausreißer nach oben die Regel sind. In etlichen Gymnasien wird sogar die Maximalgröße von 32 überschritten. Weniger Schüler bedeuteten »weniger Lärm, weniger Vor- und Nachbereitung, weniger Korrekturaufwand«, unterstrich Anne Albers, Leiterin des Bereichs Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik, bei ihrer Rede auf der Abschlusskundgebung. Dafür bleibe »mehr Zeit für die Kernaufgaben«, also »Unterricht, Beziehungsarbeit, individualisierte Förderung«.

Laut ihrem Vorstandskollegen Udo Mertens ist die Arbeitskampfmaßnahme juristisch nicht zu beanstanden. Tatsächlich sind nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts Maßnahmen, die auf einen besseren Gesundheitsschutz der Beschäftigten zielen, indem sie durch eine günstigere Personalbemessung für Entlastung sorgen, tariflich regelbar. Dazu Mertens: »Die Hausaufgaben in seinem Arbeitgeberverband muss der Finanzsenator selber machen.«