Initiative fliegt elf Menschen aus Kabul aus

Berlin. Die private Rettungsinitiative »Kabul Luftbrücke« hat nach eigenen Angaben elf deutschen Staatsbürgern und einem Menschen aus den Niederlanden bei der Ausreise aus Afghanistan geholfen. Unter den aus Kabul Ausgeflogenen befänden sich neun Minderjährige. Mit einer Linienmaschine der afghanischen Fluggesellschaft Kam Air sei die Gruppe am Mittwoch in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gelandet. Für diesen Donnerstag sei der Weiterflug der elf Personen über Katar nach Frankfurt am Main geplant. Laut Initiative hätten seit dem Vormarsch der Taliban in Afghanistan insgesamt 421 Menschen, die meisten von ihnen Afghanen, mit Hilfe der Aktivisten aus dem Land ausreisen können. Die Gruppe »Kabul Luftbrücke« kritisierte, die Bundesregierung habe Tausende Aufnahmezusagen nach Afghanistan verschickt, jedoch kaum Anstrengungen zur Evakuierung der Menschen unternommen. (dpa/jW)