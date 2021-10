Tory-Parteitag: Johnson lässt sich feiern

Manchester. Der britische Premierminister Boris Johnson hat zum Abschluss des Parteitags der Konservativen einen grundlegenden Wandel in der Wirtschaft des Landes versprochen. Ziel seien höhere Löhne, höhere Produktivität, höheres Wachstum und niedrigere Steuern, sagte Johnson bei seiner Rede am Mittwoch in Manchester. Hunderte Parteimitglieder feierten ihren Premier ohne Masken und Abstand in einem eigens für die Rede hergerichteten Saal als unangefochtenen Tory-Chef. Ein britischer Journalist sprach sogar davon, Johnson habe sich zumindest für die Dauer der Parteikonferenz den Kindheitstraum erfüllt, ein »Weltkönig« zu sein. (dpa/jw)