Überfall im Morgengrauen

Florian Boillot 320 Polizisten rückten am Mittwoch in Berlin-Friedrichshain an, brachen gewaltsam in die »Rigaer 94« ein

Das derzeitige politische Vakuum zwischen Abgeordnetenhauswahl und neu zu konstituierendem Senat nutzt die Berliner Polizei intensiv, um gegen linke Projekte vorzugehen. Wie bereits bekannt, soll am 15. Oktober der Wagenplatz des Kulturzentrums »Köpi« geräumt werden. Bereits am Mittwoch stürmten 320 Bereitschaftspolizisten das seit Jahrzehnten teilweise besetzte linke Hausprojekt »Rigaer 94« im Stadtteil Friedrichshain. Die Kommandoaktion wurde in der Polizeibehörde streng geheim geplant, um den Widerstand der Bewohner möglichst gering zu halten. »Plötzlich haben sie im Morgengrauen die Straße abgeriegelt und sind hier einmarschiert«, erklärte ein verdutzter Bäckereiangestellter gegenüber junge Welt. Das Ziel des Einsatzes: Personalienfeststellung im Auftrag des mutmaßlichen Hauseigentümers, der sich hinter der Londoner Briefkastenfirma Lafone Investments Limited versteckt.

Kurz nach sieben Uhr brachen die Beamten die Haustür und ein Fenster mit schwerem Gerät auf, Spezialeinheiten besetzten das Dach, während Polizisten mit Sturmhauben und Helmen in den umliegenden Straßen patrouillierten und sogenannte Hamburger Gitter aufbauten. »Unglaublich, was die hier wieder veranstalten«, sagte eine Mutter, die ihre beiden Kinder in eine der anliegenden Kitas brachte, gegenüber jW. Mannschaftswagen der Polizei sperrten sowohl die Straße als auch einen Bürgersteig ab, so dass Kinder auf dem Weg in die Grundschule die martialischen Trupps direkt passieren mussten.

Laut Tagesspiegel habe die Polizei 24 Wohnungen betreten, zwei davon seien mit Gewalt geöffnet worden. »Es ist absurd: Für einen anonymen angeblichen Hausbesitzer durchsucht die Berliner Polizei die Wohnungen, um die Personalien der Bewohnerinnen und Bewohner festzustellen, damit dieser sie aus den Wohnungen klagen kann«, teilte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Canan Bayram am Mittwoch gegenüber jW mit. Im Laufe des Vormittags versammelten sich zahlreiche Menschen vor den Absperrungen der Polizei und bekundeten ihre Solidarität mit der »Rigaer 94«. Für den Nachmittag und Abend waren weitere Kundgebungen angekündigt, außerdem unter dem Motto »United in Anger« eine Demonstration am 9. Oktober. »Wieder einmal erfüllen die Diener des Staates ihre Befehle, dem Kapital zu gehorchen«, schrieben die Bewohner der »Rigaer 94« auf ihrer Website und sind kämpferisch: »Wir lassen uns nicht einschüchtern.«

Zeitgleich zur Razzia in Friedrichshain hielt die regierende Berliner SPD unter anderem mit der FDP Sondierungsgespräche ab. Welche Parteien die Spitzenkandidatin Franziska Giffey für den künftigen Senat erwählt, ist noch unklar. Dass die Repression gegen links fortgeführt wird, ist ausgemacht. »Weiterhin sind Teile der Berliner Polizei fleißig dabei, lokale Konflikte zu eskalieren, um damit in die politischen Diskussionen der Stadt einzugreifen – hier die anstehenden Koalitionsverhandlungen«, erklärte die Grünen-Politikerin Bayram.