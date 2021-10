EU will sich keinen Druck machen

Xinhua/imago images »Keine Illusionen«: Treffen der EU-Staaten mit Vertretern der »Westbalkan«-Länder in Kranj am Mittwoch

Die EU will nicht mit ihnen, kann aber auch nicht ohne sie: Serbien, Albanien und die anderen sogenannten Westbalkanländer dürfen sich weiter keine Hoffnungen auf einen baldigen Beitritt machen. Bei einem Gipfel in Slowenien lehnten die europäischen Staats- und Regierungschefs am Mittwoch das Jahr 2030 als Zieldatum für eine Aufnahme ab. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmte dagegen: »Ich halte nichts von einer Deadline, die uns zum Schluss unter Druck setzt«, sagte sie.

Das EU-Mitglied Slowenien hatte als Gipfelgastgeber das Jahr 2030 vorgeschlagen, um ein positives Signal zu senden. Merkel wandte ein, bisher seien »von keinem der Länder die Bedingungen erfüllt«. Allerdings habe die EU grundsätzlich ein »immenses geostrategisches Interesse«, die Länder aufzunehmen. Die Kanzlerin begründete das unter anderem mit der Zusammenarbeit bei der Migration und beim Klimaschutz.

Das »immense geostrategische Interesse« dürfte allerdings eher darin begründet liegen, dass Moskau und Beijing ihren Einfluss in der Region ausweiten. So warnte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz, wenn die EU »keine ernsthafte Perspektive« biete, würden »andere Mächte – Russland, China und auch die Türkei – dort eine immer stärkere Rolle spielen«.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic betonte bei dem Gipfel, er mache sich »keine Illusionen über einen raschen EU-Beitritt«. Die Erweiterung sei in Europa einfach »nicht populär«.

Die 27 EU-Staaten hatten ihre Beratungen am Dienstag mit einem informellen Abendessen begonnen. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, die Europäer wollten »mehr Einfluss in der Welt«. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wurde beauftragt, dafür einen »strategischen Kompass« auszuarbeiten, der auf dem Dezember-Gipfel diskutiert werden soll. Unklar blieb laut namentlich nicht genannten EU-Vertretern, wieviel Unabhängigkeit von den USA sich die EU erlauben kann, wie die zukünftige Zusammenarbeit in der NATO aussehen soll und ob es eines gemeinsamen Vorgehens gegen die beträchtliche Erhöhung der Erdgaspreise bedarf. (AFP/jW)