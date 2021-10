Farbattacke in den USA auf Floyd-Statue

New York. Eine Statue zu Ehren des von Polizisten bei einem Einsatz getöteten George Floyd ist in New York das Ziel einer Farbattacke geworden. Am Sonntag (Ortszeit) hatte sich ein Mann dem Mahnmal genähert und es mit Farbe beschmiert, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Die Statue war erst zwei Tage zuvor in der New Yorker Innenstadt enthüllt worden.

Wie die New York Times berichtete, war die Statue, die zuvor an anderen Orten aufgestellt worden war, bereits zuvor Ziel von Attacken gewesen. Demnach sei im Sommer das Logo einer rechten Gruppe daran gefunden worden. Der Tod von George ­Floyd im Mai 2020 hatte in den USA und anderen Staaten Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst. (dpa/jW)