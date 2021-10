Nachschlag: Kürzlich erst entdeckt

imago images/Martin Müller Die Kritik begann nicht erst mit dem Wiederaufbau (Turm der Garnisonkirche in Potsdam, Stand 2.9.2021)

Der Politikwissenschaftler Hajo Funke hat einen Vorschlag: Der Wiederaufbau des Turms der Potsdamer Garnisonkirche, der 2022 abgeschlossen sein soll, möge gestoppt werden. Die Ruine könne dann stehen bleiben, sagte er dem Korrespondenten des Deutschlandfunks am Rande der Tagung »Gott mit uns«, auf der am Wochenende in Berlin über den Zusammenhang von Nationalismus und Protestantismus diskutiert wurde. Wolfgang Huber, der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, will dagegen bauen – wenn auch »derzeit« nicht, wie einst geplant, die komplette Kirche. Doch die Kritik wachse mit der Höhe des Turms, heißt es in dem in der Kirchensendung »Tag für Tag« ausgestrahlten Bericht. Der erweckt den Eindruck, als habe erst kürzlich eine hinreichende Zahl kritischer Köpfe entdeckt, dass der »umstrittene« Wiederaufbau der Kirche, die wie kein anderer Ort für das Bündnis von bürgerlich-konservativen »Eliten« und Nazibewegung steht, keine gute Idee ist. Der in Potsdam seit den 1990er Jahren organisierte Widerstand wird mit keinem Wort erwähnt. (sk)