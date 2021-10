Orgie der Relativierung

Matthias Baus Lust am Untergang: »Cosi fan tutte« an der Staatsoper Unter den Linden

Am vergangenen Samstag, dem 2. Oktober 2021, belästigte Indendant Barrie Kosky das Publikum der Komischen Oper zu Berlin mit einer faulen, hässlichen und hirnlosen Produktion von »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny«. Der lustige Australier ließ Brecht hampeln, als wären es »Die Perlen der Cleopatra«, sein Kapellmeister Ainars Rubikis quälte die Musiker durch Kurt Weills Partitur, als wär’s Brahms. Aus dem amoralischen Moralstück wurde eine Relativierungsorgie mit Personendrama, aus bitterböser Zeitgeistmusik ein bunter Reigen. Die Verantwortlichen begegneten dem Stoff über Kapital und Vergnügung, Freiheit und Abgrund mit Egomanie.

Passiert scheinbar nix assoziativ Verwertbares in der Welt, gibt dem Publikum wohl nichts mitzuteilen. Inflation, Versorgungskrise, Pandemie, Impfzwang, Autowerke stillgelegt, Häfen dicht, Zugriff auf feindliche Staatsmedien, Gas- und Energiepreise auf dem Mond, Einreiseverbote usw. – alles halb so wild. »Wir«, das ist die globale Volksgemeinschaft simulierter Systemrelevanz, schaffen das. Im Opernhaus haben alle vom Eingang bis zum Sitzplatz brav die Mikroplastikfetzen um den Mund geschnallt, der Saal ist hygienisch halbvoll.

Alle Gesangsrollen sind fehlbesetzt. Der Heldentenor von Allan Clayton als Jim Mahoney schafft allenfalls ein schwaches Erregungsniveau, wartet wohl auf seinen Schwan. Nadine Weissmann bleibt als Puffmutter Leokadja Begbick eindimensional, quäkt garstig und revuehaft ohne den Hauch von Ernst einer skrupellosen Menschenhändlerin in der Stimme. Alma Sadé geht als Jenny jegliche Artikulation ab, ihre Figur bleibt unnachvollziehbar und daher im Gefüge der Narration dysfunktional. Dass sie Mahoney in den Schmutz wirft, ist so egal wie alles andere Geschehen.

Der Chor läuft herum wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen und setzt schlampig ein. Hopsen und staunen und gruseln muss das Ensemble, genauso wie es der Drag-Show-Regisseur vorgibt. Der Sprecher aus dem Off hat den Text zum ersten Mal gelesen. Diese ironische Brechung ist nicht lustig, zudem doppelt so laut wie der Rest des Geschehens, selbst die Saaltechnik hat keine Lust. Barrie Kosky hat diese Saison fünfzehn (!) Inszenierungen an der Komischen Oper laufen, davon vier Premieren – offensichtlich zuviel Arbeit.

Links und rechts wird der Raum von Plexiglaswänden begrenzt, die man zu putzen vergessen hat. Anziehen lassen hat man die Bühnendarsteller das, was sich Menschen im Shutdown als Alltagskleidung vorstellen. Irgendwie beigegraue Bürohemden, die aus der Hose hängen, ein Harley-Davidson-Shirt für den Nichthelden. Im Hintergrund penetrant permanent Kurt-Weill-Musik ohne Jazz, ohne Swing.

Brecht rotiert im Grabe. Die Komische Oper führte 1977 unter Joachim Herz eine epochale Version auf. Man kann das auf Youtube überprüfen, weil das Fernsehen der DDR damals live übertrug. Gibt übrigens auch Texte dazu, erschienen 1989 im Henschel-Verlag. Die Katastrophe vom Samstag existiert ebenfalls online. Wie alle anklicken, dann sehen und hören können, schafft es keine einzige Figur aus der Vorlage in die Darbietung zu den Zuschauern. Ersatzweise gibt es reproduziertes Mitleid für Einzelschicksale auf Kommando, aufgelockert durch Abbildungen von Schnaps, Busen und Erbrochenem. Die völlige Missinterpretation ist absichtlich, weil Kritik im 21. Jahrhundert durch freundlich-grausame Gängelung ersetzt wurde. Auch davon könnte man singen, man sabbelt aber nur und kotzt manchmal und lässt Blut spritzen.

Schockstille. Die Inszenierung schmiert vollständig ab. Mit Plastikmessern will der Regisseur die Langeweile erstechen lassen. Einer im Publikum wacht auf: »Totale Scheiße!« schallt es durch den Saal. Der Bürgerpöbel versucht dem Störer noch schnell den Mund zu verbieten. Danach kommt Gott als mechanischer Affe mit hebräischen Schriftzeichen. Der Golem, so wissen Studierende der Judaistik, wird gerne mit dem Wort »Emet«, das heißt »Wahrheit« versehen. Kabbalistisch richtig, ist die Wahrheit allumfassend, sie steht auf einem festen Fundament. Manipuliert man sie nur geringfügig, wird sie zum Tod, »Met«. Barrie Kosky ergänzend im Programmheft: »Klaus Grünberg hatte die phantastische Idee, mit Spiegelwänden zu arbeiten, so dass sich alle permanent selber sehen – verdoppelt und verdreifacht. Die Assoziationen, die dabei im Zusammenspiel mit Weills Musik und Brechts Text entstehen, sind so stark, damit ist alles gesagt.« Autozynismus ist die neue Autoerotik.

Am folgenden Tag – Sonntag, den 3. Oktober 2021 – fand die Eröffnung der Staatsoper Unter den Linden statt. Daniel Barenboim dirigierte Mozarts »Così fan tutte«. Von diesem Ereignis gibt es zu berichten: Der Sound ist professionell, die Inszenierung ein Yachtprospekt mit Panorama »Neapel« im 60’s-Style. Zur Eröffnung des wichtigsten Opernhauses der Republik die Parade der Schleimabsorbierenden und -empfangenden: Wolfgang Schäuble, Joachim Gauck, Andreas Geisel und Monika Grütters. Ulrich Matthes stand daneben und spielte nicht den Dr. Goebbels, der Rest aber verwies auf den Untergang.

Was für ein deprimierendes Land, welch deprimierende Kunst. Die Macht muss sich selbst bespaßen und diskutiert nicht mal mehr über Mikrothemen, Konsens heißt die Demokratie, Esoterik ihre passende Erkenntnis. Der Sommer ist längst vorbei, der Winter kommt.