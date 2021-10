Steueroasen USA und EU

imago images/MediaPunch »Hegte und pflegte die Dumpingmodelle in Delaware«: US-Präsident Joseph Biden

In den »Pandora Papers« sind Hunderte Fälle dokumentiert, in denen Politiker und Oligarchen ihr Geld über Briefkastenfirmen am Staat vorbeischleusen. Für Gabriel Zucman, Wirtschaftsprofessor an der Universität Berkeley und Mitglied der »Unabhängigen Kommission für eine Reform der internationalen Unternehmensbesteuerung« (ICRICT), liegt auf der Hand, wer die krummen Geschäfte beenden kann: »Die Haupthindernisse, die einer Abschaffung von Briefkastenfirmen entgegenstehen, liegen nicht bei den Britischen Jungferninseln oder Vanuatu, die wahrscheinlich gezwungen werden können, einem solchen Abkommen beizutreten«, erklärte er am Montag. »Die Haupthindernisse sind Gruppen von Menschen in den USA und in Europa, die Regierungen von Ländern, in denen Steueroasen angeboten werden, als Entschuldigung nehmen.«

Brüssel bestätigte diesen Verdacht am Dienstag. Statt Steueroasen auszutrocknen, reduziert die EU-Kommission lieber die Liste mit Ländern, die Offshoregeschäfte anbieten. Fortan sollen das britische Überseegebiet Anguilla sowie die Inselstaaten Dominica und Seychellen nicht mehr im Verzeichnis zu finden sein. Die Finanz- und Wirtschaftsminister der 27 Mitgliedstaaten bewilligten bei einem Treffen in Luxemburg am Dienstag eine verkürzte Version ihrer Liste. Amerikanisch-Samoa, Fidschi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad und Tobago, die Amerikanischen Jungferninseln und Vanuatu sollen weiter auf der EU-Liste nichtkooperativer Gebiete stehen. Diese neun Länder und Gebiete fördern laut der EU »missbräuchliche Steuerpraktiken«, die die Steuereinnahmen von EU-Staaten untergraben. Anguilla, Dominica und die Seychellen werden nun im sogenannten »Annex II« der Liste aufgeführt. Dort stehen Gebiete, die in Steuersachen nicht kooperieren, aber Reformen versprochen haben.

In den Vereinigten Staaten gehört Steuerdumping hingegen zum guten Ton. Das Geschäft boomt unter anderem im Bundesstaat South Dakota, berichtete tagesschau.de am Dienstag. Seit Jahrzehnten sorgen die Politiker dort dafür, dass sich Unternehmer und Reiche bei ihnen wohl fühlen. Es gebe keine Einkommenssteuer, keine Kapitalertragssteuer, keine Erbschaftssteuer und nur eine niedrige Mehrwertsteuer. Was Vermögensberater aber besonders elektrisiere, seien die Möglichkeiten für Trusts, erläuterte der Journalist Will Fitzgibbon, der an der Auswertung der »Pandora Papers« beteiligt war, dem US-Sender NPR. Die in South Dakota untergebrachten Vermögenswerte summierten sich auf rund 360 Milliarden US-Dollar – eine Vervierfachung im vergangenen Jahrzehnt. Die Praktiken dieses Staates hätten mit dazu geführt, dass die USA zu den »wichtigsten Steueroasen der Welt« gehörten. »Das Offshoresystem ist nicht offshore, die Steueroase ist im Land«, erklärte Fitzgibbon. Auch US-Präsident Joseph Biden kennt sich aus mit den Geschäften. Er hegte und pflegte die Dumpingmodelle in Delaware – der Staat, den er über Jahrzehnte als Senator repräsentierte. (dpa/jW)