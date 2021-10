»OPEC plus« hält Kurs

imago images/ITAR-TASS Öltanks von Aramco am Abqaiq-Ölfeld in Saudi-Arabien (12.10.2019)

Vor dem Hintergrund heftiger Preisturbulenzen auf allen Energiemärkten haben sich die 23 Mitgliedstaaten der Interessengemeinschaft »OPEC plus« am Montag dafür entschieden, bei ihrer bisherigen Beschlusslage zu bleiben und keine speziellen Maßnahmen zur Dämpfung der Ölpreise zu unternehmen. Solche Eingriffe hatte vor allem die US-Regierung durch Druck auf Saudi-Arabien zu erreichen versucht.

Die Entscheidung der OPEC-plus-Ministerkonferenz, die auch diesmal, wie seit Beginn der Covid-19-Pandemie im März 2020, per Videoschaltung stattfand, erfolgte innerhalb von nur einer halben Stunde. Das lässt den Schluss zu, dass die Sache nicht ernsthaft umstritten war. Die von Saudi-Arabien und Russland dominierte Staatengruppe hatte im April 2020, als die Ölpreise wegen der wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns und anderen Produktionsbeschränkungen kurzzeitig unter 20 US-Dollar pro Barrel gefallen waren, ihre gemeinsame Fördermenge um 9,7 Millionen Barrel pro Tag gesenkt. Inzwischen hat die Gemeinschaft ihre Produktion schrittweise wieder gesteigert, fördert aber zusammen immer noch über fünf Millionen Barrel pro Tag weniger als vor der Kürzungsentscheidung. Mitte Juli wurde beschlossen, die Fördermenge der Gemeinschaft um monatlich 400.000 Barrel zu steigern. Das soll durchgehalten werden, bis etwa Ende 2022 der alte Stand vor der Pandemie wieder erreicht ist.

Diese Entscheidung wurde am Montag für den Monat November bestätigt. Die nächste Ministerkonferenz soll am 4. November stattfinden. Kurz vor dem Beschluss der Fachminister am Montag war in einem Teil der Medien spekuliert worden, die »OPEC plus« könnte ihre Fördermenge vielleicht im November um 800.000 Barrel pro Tag erhöhen und dafür auf eine Steigerung im Dezember verzichten. Das hätte zwar insgesamt nicht viel geändert, aber fürs erste den Druck auf Ölpreise gedämpft.

In den letzten sind die Preise für Erdgas sehr stark gestiegen. Das wirkt sich auch auf die für Erdöl und Kohlen aus, die alternativ zur Stromgewinnung eingesetzt werden können. Innerhalb eines Monats erhöhte sich der Erdölpreis für die international wichtigste Orientierungsmarke Brent von 72 Dollar auf 79 Dollar pro Barrel und lag an einem Tag kurzzeitig sogar über 80 Dollar. Dort scheint er gegenwärtig festzuliegen, nachdem die Hoffnungen auf Entlastungsmaßnahmen der »OPEC plus« vorläufig zerschlagen wurden. Am Dienstag mittag unserer Zeit lag der Brent-Preis pro Barrel bei 81,75 Dollar, während der für Nordamerika maßgebliche Wert WTI mit knapp 78 Dollar notiert wurde.

In einem Teil der Medien wird die derzeitige Höhe der Ölpreise allerdings überbewertet. Einige sprachen von einem »Siebenjahreshoch« und vom »höchsten Stand seit November 2014«. Das gilt allerdings nur für den WTI-Wert. Dagegen ist der Brent-Preise lediglich auf dem Niveau des Oktobers 2018. Meist unerwähnt bleibt außerdem, dass der Brent-Preis von 2011 bis 2014 im Schnitt über 100 Dollar pro Barrel lag, bevor er im Juni 2014 steil nach unten zu stürzen begann. Das löste dann eine engere Kooperation zwischen Russland und Saudi-Arabien aus und führte zur Bildung der »OPEC plus«.

In der Entscheidung der Interessengemeinschaft, an ihrem Beschluss vom Juli festzuhalten und aktuell keine Maßnahmen zur Dämpfung der Ölpreise zu unternehmen, kommen mehrere subjektive und objektive Aspekte zum Ausdruck. Dazu gehört, dass immer noch Zurückhaltung oder sogar Skepsis hinsichtlich der weiteren Entwicklung der globalen Wirtschaft im Zeichen der Covid-19-Pandemie herrscht. Die seit einigen Monaten spürbare Entspannung, die hauptsächlich auf Massenimpfungen zurückgeführt wird, müsse nicht zwangsläufig anhalten, warnen Skeptiker. Der stellvertretende russische Premierminister Alexander Nowak, der bis zum Januar 2020 auch Energieminister war, sagte am Montag, man werde die weitere Entwicklung genau beobachten. Erfahrungsgemäß sinke der Erdölverbrauch im vierten Quartal des Jahres. Experten der OPEC prognostizierten Pressemeldungen zufolge bei einem technischen Vorgespräch in der letzten Woche, dass die Gruppe gegen Jahresende mit einer Überproduktion rechnen müsse.

Beeinflusst wurde die Entscheidung vom Montag vermutlich aber auch dadurch, dass die »OPEC plus« insgesamt nicht über die Kapazitäten verfügt, ihre Fördermenge über die vereinbarten 400.000 Barrel pro Monat hinaus noch wesentlich mehr zu steigern. Nigeria, Angola, Algerien und Libyen haben Probleme. Iran könnte zwar mehr Öl fördern, hätte aber wegen der US-Sanktionen Exportschwierigkeiten.