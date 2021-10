Madrid ist überfordert

Darrin Zammit Lupi / Reuters Mitglied des Seenotrettungsschiffs »Sea-Watch 3« beim Training auf dem Mittelmeer (21.7.2021)

Es fehlt weiterhin jede Spur: Am Dienstag teilte die Vertretung der spanischen Zentralregierung in Mallorca mit, dass Seenotrettung und Polizei im Mittelmeer südlich der Baleareninsel immer noch auf der Suche nach drei vermissten Flüchtlingen seien. Ein Schiff und ein Hubschrauber waren dabei im Einsatz. Wie lange er fortgesetzt wird, war unklar.

Am Montag war ein kleines Boot mit 17 Männern auf dem Weg von Algerien nach Mallorca wegen des stürmischen Wetters in Seenot geraten, wie ein Sprecher der Regierung in Madrid weiter erklärte. 14 Männer hatten gerettet werden können, einer von ihnen lag am Dienstag noch im Krankenhaus. Die Regierung hatte zuvor am Montag mitgeteilt, dass elf der Männer ertrunken seien, und diese Angabe dann korrigiert.

Die Zahl der Menschen, die sich über diesen Weg nach Europa retten wollen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen: 2019 waren es noch 507 Personen, 2020 waren es 1.464, und dieses Jahr sind es bereits 1.819. Allein am vergangenen Wochenende kamen 500 Menschen an. Aber nicht nur auf den Balearen ist das Problem groß. Am Sonntag erreichten 50 Menschen in einem Boot die Küste der kanarischen Insel El Hierro.

Insgesamt sind dieses Jahr 28.729 Menschen in Spanien angekommen, um Asyl zu erhalten. Laut Innenministerium sind das doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. 11.060 landeten auf den Kanarischen Inseln, mehr als 4.000 allein im September. Insgesamt sollen in den vergangenen 18 Monaten rund 2.500 Menschen auf dem Weg gestorben sein. Auf den Kanarischen Inseln waren 2020 mehrere provisorische Lager eingerichtet worden, da wegen der Pandemie eine Überführung auf das Festland verboten war. Die Situation hat sich laut verschiedener Nichtregierungsorganisationen aber nicht deutlich verbessert. Die Zentren sind überfüllt, Hunderte Flüchtlinge sind zusätzlich in Hotels untergebracht.

An der andalusischen Küste strandeten dieses Jahr laut Regionalregierung bisher 9.396 Menschen. Ende September wurden in der Hafenstadt Almería die Leichen von sieben Erwachsenen und einem kleinen Kind im Alter von drei oder vier Jahren angespült. Die andalusische Regierung scheint völlig überfordert zu sein. Laut eines Onlineberichts der Zeitung Diario de Almería sind die Aufnahmelager so überfüllt, dass die Menschen dort lediglich 72 Stunden verbringen. Wenn ihnen kein Asyl gewährt wird und es keine Abkommen mit ihrem Herkunftsland für eine »Rückführung« gibt, werden sie in einem Jogginganzug von der Hilfsorganisation Caritas und dem Bescheid auf Ausweisung auf die Straße gesetzt. Viele von ihnen landen später auf den Gemüseplantagen in Andalusien und hausen in erbärmlichen Hüttendörfern. Ein solcher Ort wurde am Sonnabend in der Stadt Lepe bei Huelva in Brand gesetzt. Ähnliches war in den vergangenen Monaten wiederholt passiert.

Auch über die Exklaven Ceuta und Melilla haben es dieses Jahr wieder mehr Menschen auf spanisches Territorium geschafft. Bisher 1.593, vor einem Jahr waren es 1.383 gewesen. Zuletzt versuchten am Freitag 700 Menschen auf einmal den Zaun nach Melilla zu überwinden und wurden von den Grenzbeamten aufgehalten. Im Sommer hatte Marokko wegen eines Streits mit Madrid kurzzeitig seine Grenzen geöffnet. Die spanische Regierung hatte zuvor Brahim Ghali, Präsident der Demokratischen Arabischen Republik Sahara und Generalsekretär der Befreiungsbewegung Frente Polisario, die Behandlung in einem spanischen Krankenhaus gewährt. Für Rabat, das sich in einem kriegerischen Konflikt mit der Polisario befindet, ein Affront. Es ließ Tausende nach Spanien, vor allem Minderjährige nutzten die Möglichkeit. Das spanische Innenministerium versuchte sie im Anschluss durch Massenabschiebungen wieder loszuwerden, wurde aber von einem Gericht gestoppt. Zurzeit soll die marokkanische Grenzpolizei die Grenze wieder verstärkt kontrollieren und Razzien gegen Asylsuchende durchführen.