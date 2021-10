Die Linke: Ältestenrat gegen »Weiter so«

Rainer Unkel/imago Hans Modrow auf dem Linke-Parteitag im Februar 2019 in Bonn

Der Vorsitzende des Ältestenrats der Partei Die Linke, Hans Modrow, hat die Parteispitze um Prüfung gebeten, ob er weiter in dieser Funktion gefragt ist. Er begründete diesen Schritt mit der Art und Weise, wie das desaströse Ergebnis der Bundestagswahl aufgearbeitet wird. »Ich habe gesagt, bis zur nächsten Vorstandssitzung soll man genauer prüfen und dann darüber diskutieren, ob ich das Vertrauen weiter behalte«, erklärte der vorletzte DDR-Ministerpräsident gegenüber dpa am Dienstag.

Der Parteivorstand hatte sich am Wochenende in Berlin getroffen und über das Abschneiden bei der Wahl diskutiert. Die Linke war von 9,2 auf 4,9 Prozent der Stimmen abgerutscht und nur dank dreier Direktmandate wieder in Fraktionsstärke in den Bundestag eingezogen. Modrow teilte nun mit, dass Analysen des Ältestenrats zum Thema Ostdeutschland nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Daher stelle er die Frage, ob er noch der richtige Berater sein könne. Bisher habe der Vorstand nicht reagiert. Der Vorsitzende des Ältestenrats wird von dem Gremium berufen. Modrow machte deutlich, dass er sich »weiter in Verantwortung auch den ehemaligen DDR-Bürgern gegenüber« sehe, und sprach mit Blick auf Lohn- und Rentenunterschiede in Ost und West von einer »Zweiheit in Deutschland«.

In einem junge Welt vorliegenden Papier benennt der Ältestenrat Ursachen für den »Niedergang« der Partei, der »auch durch selbstverschuldete organisatorische Defizite mit verursacht« worden sei. Im Wahlkampf sei »mit engstem Blick auf uns und nicht mit dem ständigen Blick auf die wechselvollen Ereignisse« gearbeitet worden, »konstruktiv-kritisches Handeln« ausgeblieben. »Mit einem ›Weiter so‹ in der Politik, nur etwas kleiner an der Zahl, werden wir im Verlierermodus verharren«, stellt der Ältestenrat in bezug auf die Bundestagsfraktion fest. Auch das Thema Regierungsbeteiligung wird angesprochen: »Das hintergründige Streben, Thüringen zum Bundesmodell zu machen, gehört doch zu den Fehlern, die wir überwinden sollten.« (dpa/jW)