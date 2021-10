Die ganz große Show

imago images/MIS Mitgelaufen, reingemacht: Sascha Mölders (l.) von TSV 1860 München erzielt das 1:1 gegen FC Viktoria 1889 Berlin (München, 2.10.2021)

Zwei Urgesteine erzielten zwei wichtige Tore am Drittligawochenende. Die alten Hasen Sascha Mölders (TSV 1860 München) und Ronny König (FSV Zwickau) haben es eben noch drauf. Obwohl mancher an ihnen zweifelt. So schaute Mölders als Torschützenkönig der letzten Saison gegen die Viktoria aus Berlin von der Strafbank aus zu, wie seine Kollegen die Chancen versemmelten. Trainer Michael Köllner zog kurz nach der Pause dann zwar seinen Edeljoker, der machte in der Abwehr beim Führungstor der Gäste aber erst mal keine gute Figur: Ecke Björn Jopek in den Strafraum, und Tobias Gunte sprang höher als der Löwen-Kapitän – Tor. Die Münchner versuchten danach viel, waren jedoch von Esprit und Kampfeslust der letzten Spielzeit wieder meilenweit entfernt. Da musste der Chef selbst sein eigenes Tor von hinten vorbereiten: Flanke auf den zweiten Joker Tim Linsbichler, der auf Stefan Lex durchsteckt, dessen Ball vom Pfosten dahin abprallt, wo der mitgelaufene Mölders (36 Jahre) zum Ausgleich einhämmert – ein bisschen Glück gehört dazu. Inzwischen schaut das siebte Remis im elften Spiel mehr nach Gewinn als Verlust aus, so tief sind die Löwen schon gesunken.

Für Zwickaus Coach Joe Enochs fühlte sich der Auswärtskick in Osnabrück nach wie vor nach »Heimat« an. Der Mann hat dort 20 Jahre Vergangenheit als Spieler und Trainer und eine Doppelhaushälfte mit Familie. Sogar eine Stadiontribüne trägt seinen Namen. Ein Sieg mit Zwickau war ihm in seinem Wohnzimmer bislang nicht vergönnt. Die drückenden Gastgeber wollten ihn auch dieses Mal verhindern und kombinierten sich wieselflink durch die engen Abwehrketten der Sachsen. Oft fehlten nur Zentimeter zum Erfolg, Pech klebte an den Stollen. Völlig unerwartet landet die Kugel bei Zwickaus Stürmer Ronny König (38 Jahre), der in Bedrängnis seinen massiven Körper in den Gegner stellt, sich blitzschnell dreht und einlocht; alte Stürmerschule. »Tut extrem weh«, gab der auch nicht mehr taufrische VfL-Kapitän Marc Heider (35 Jahre) nach der Niederlage zu Protokoll. Enochs konnte dagegen frohgemut zu Hause nach dem Rechten sehen.

Die ganz große Show lieferte der 1. FC Kaiserslautern bei Schlusslicht Havelse ab. Die Niedersachsen hatten durch die ersten zwei Siege etwas Morgenluft schnuppern können. Der FCK ließ dem Aufsteiger aber kaum Luft zum Atmen. Vier Tore von vier Schützen musste der TSV schon in der ersten Halbzeit einstecken. Danach schnürte Daniel Hanslik ein Doppelpack zum 6:0. Und verpasste Havelse nebenbei die höchste Heimniederlage der Vereinsgeschichte. Was die berechtigten Fragen aufwirft, ob Havelses Abwehr einfach einen rabenschwarzen Tag hatte oder ob die Roten Teufel mit drei Siegen in Folge auf dem Weg der Besserung sind.

Sowohl Dortmunds zweite Mannschaft (2:0 gegen Kellerkind Würzburg) als auch Waldhof Mannheim (2:1 gegen Verl) gewannen ihre Heimspiele und setzen sich vorläufig an die Tabellenspitze. Magdeburg könnte mit einem Sieg gegen Türkgücü gegenhalten.