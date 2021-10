Verrat an den Arbeitern

Remo Casilli/REUTERS Protest des Flugpersonals von Alitalia gegen Stellenstreichungen und die neue Billigfluglinie Italia Trasporto Aereo (ITA) am 24. September in Rom

Italiens Arbeiter bereiten den Unternehmern und der mit ihnen verbündeten Regierung Mario Draghis einen heißen Herbst. Seit Wochen streiken sie landesweit und demonstrieren für sichere Arbeitsplätze, gegen Massenentlassungen und Unternehmerwillkür und verteidigen ihre Rechte. Zuletzt streikte am 24. und 25. September aus Solidarität mit den bei der früheren Airline Alitalia auf die Straße gesetzten über 8.000 Beschäftigten erneut das Personal im gesamten Flug- und Transportsektor, in mehr als 100 Städten gingen Zehntausende Menschen zum Protest auf die Straße. Die Basisgewerkschaft USB, die zunehmend zum kämpferischen Vortrupp der Arbeiter im Transportsektor wird, rief auf einer Vollversammlung für den 11. Oktober zu einem weiteren Generalstreik auf. Die Arbeitskämpfe bedrohen auch die Existenz der Regierung des früheren EZB-Chefs, der sechs Minister der Lega Salvinis und der Forza Italia (FI) Berlusconis angehören. Das auch, weil in dem ebenfalls in der Regierung sitzenden sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) und der Fünf Sterne-Bewegung (M5S) kritische Stimmen den Austritt fordern, was den EU-hörigen Draghi zu Fall bringen könnte.

Um die Arbeitskämpfe zu stoppen, haben der Premier und der Chef der Confindustria, Carlo Bonomi, einen »Pakt für Arbeit und Sicherheit« geschlossen. Auf einer Versammlung des Verbandes der Großindustriellen versicherte Draghi den Unternehmern, ihren Forderungen nachzukommen, und dass es auch keine Steuererhöhungen für sie geben werde. Bonomi bekannte danach, »diese Regierung ist unsere«. Der nächste Schritt war, die alte Sozialpaktstrategie der Unternehmer neu aufzulegen und die Gewerkschaften aufzufordern, dem Bündnis beizutreten. Vorsorglich durften die Chefs der drei großen Verbände – CGIL, CISL und UIL – am Tisch der Unternehmer Platz nehmen. Proteste ihrerseits wurden nicht bekannt. Im Gegenteil folgten die Gewerkschaftsführer umgehend einer Einladung des Regierungschefs zu einem Treffen, um dem Pakt beizutreten. Der teilnehmende Arbeitsminister Andrea Orlando vom PD nannte es laut der Nachrichtenagentur ANSA »ein nützliches, fruchtbares und konkretes Treffen«. CGIL-Generalsekretär Maurizio Landini stimmte zu, es gebe »erste wichtige Antworten der Regierung« zu »einigen kurz- und mittelfristigen Maßnahmen«. Um die Forderungen nach Stillhalten der Gewerkschaften im Arbeitskampf zu verdecken, rückte Draghi Maßnahmen zur Sicherheit am Arbeitsplatz (nach jüngsten Angaben hat es in der vergangenen Woche zwölf Tote gegeben) in den Vordergrund. So versprach er, die Zahl der Inspektoren zur Kontrolle der Sicherheit am Arbeitsplatz, derzeit lächerliche 246, um 2.300 zu erhöhen (siehe jW vom 1. September).

Das kommunistische Magazin Contropiano.org warnte die Gewerkschaftsführer: »Diese Art von Sozialpakt im Jahr 2021 erneut vorzuschlagen, ist ein Frontalangriff auf Löhne und Beschäftigte«. Es erinnerte an die in den 90er Jahren mit den Gewerkschaften geschlossene »Concertazione« (Vereinbarung), die sich in den folgenden Jahren verheerend auf Löhne und Arbeit auswirkte: Sie hatte einen Lohnstopp zur Folge, und die Sozialleistungen wurden gekürzt.