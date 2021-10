Ausgesperrt

imago images/Hanno Bode »Staatlich subventionierte Kunst sollte allen offenstehen, oder?«

Lese ich da richtig: Keine Maske mehr und auch kein Abstand – wie bitte? Die Freiheiten, die die Hamburgische Staatsoper ab dem 1. November 2021 verspricht, klingen verlockend. Aber sie haben auch ihren Preis: Nur noch Geimpfte und Genesene sollen Zutritt haben. 2-G-Modell nennt sich das. Über 30 Prozent der Bevölkerung – so viele sind in Deutschland derzeit nicht geimpft – müssen draußen bleiben. Sie dürfen mit ihren Steuern nur mitfinanzieren. Geimpfte und Genesene können sich derweil ohne Mund-Nasen-Schutz ins Getümmel stürzen. Ganz so, als gebe es keine Pandemie. Toll: Es darf wieder nach Herzenslust geschubst werden. Man bekommt vielleicht auch wieder den Husten der anderen ab. Oder die Spucke beim Jubel. Was für ein Wiedersehen nach so langer Zeit! Im Parkett wie auf allen Rängen sind die Reihen mit nackten Gesichtern wieder voll zu besetzen. Was bekanntlich beliebt ist bei Viren aller Art. Ist das nun eine neue Facette des Hamburger Snobismus?

Vermutlich waren hier nicht mal die Lobbyisten der Impfindustrie tätig, sondern vor allem die Viren selbst. Sie sollen ja mysteriöse Auswirkungen auf die Konzentration und das Gedächtnis haben. Die von Shutdowns geschwächten Kulturverwalter überzeugten sie mit guten Argumenten. 2-G bringt wenigstens wieder Geld in die Kasse.

Vergessen wird dabei nur: Auch Geimpfte können sich infizieren und sind dann für andere ansteckend. Die Kontaktpersonen von geimpften, aber frisch infizierten Opern- und Ballettfans werden sich bestimmt herzlich bedanken. Long Covid, also die Erkrankung mit langwierigen Nachwirkungen, kann übrigens auch Geimpfte selbst betreffen. Ist das die neuen Freiheiten wert?

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) verkündete schon vor Wochen stolz, dass es in Hamburg für Restaurants und Gastronomiebetriebe möglich sei, die 2-G-Regel anzuwenden. Sein rot-grüner Hamburger Senat hat das Modell nicht zur Pflicht gemacht. Das wäre vielleicht den Verwaltungsgerichten nicht genehm. Aber auf freiwilliger Basis dürfen Kneipenchefs in Hamburg mehr als ein Drittel der Bevölkerung einfach aussperren.

Was vielleicht nicht ganz so tragisch ist, wenn es sich um eine Saufgelegenheit handelt. Aber staatlich subventionierte Kunst sollte allen offenstehen, oder? Der Impfzwang als Service eines Opernhauses – er könnte ein ganz neues Kulturverständnis hervorbringen. Motto: Maske ab und durch! Und das ist schlimm.