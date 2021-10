Italien: Puigdemont vorerst nicht ausgeliefert

Sassari. Der katalanische Unabhängigkeitsbefürworter Carles Puigdemont wird vorerst nicht von Italien an Spanien ausgeliefert. Das entschied ein Berufungsgericht in Sassari am Montag. Die Richter verwiesen bei ihrem Urteil darauf, dass derzeit nicht geklärt sei, ob der Politiker als EU-Abgeordneter Immunität genieße. Diese war ihm zwar zuletzt vom Parlament entzogen worden – er ging dagegen aber beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor. Das Urteil auf Sardinien wurde deshalb bis zu einer Entscheidung des EuGH vertagt. (dpa/jW)