Systemisches Versagen

imago images/Pacific Press Agency »Reißt das sexistische System ein«, fordert diese Demonstrantin nach dem Mord an Sarah Everard (London, 13.3.2021)

Zwei Urteile haben Ende vergangener Woche ein schlechtes Licht auf die Londoner Polizei geworfen. Im ersten Fall ging es um eine bei der Beschwerdestelle »Investigatory Powers Tribunal« anhängigen Beschwerde einer Umweltaktivistin. Sie stand in den Jahren 2003 bis 2005 unter Beobachtung durch ein halbes Dutzend verdeckter Ermittler, die aktivistische Zirkel infiltriert hatten. Einer von ihnen, der damals als »Mark Stone« bekannte Mark Kennedy, hatte mit der betroffenen Frau unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eine sexuelle Beziehung angefangen.

Das war kein Einzelfall. Der auch international für die Londoner Polizei operierende Kennedy hatte im Laufe seiner Karriere mehrere solcher Beziehungen. In Großbritannien sind darüber hinaus mindestens zwei Fälle bekannt, in denen verdeckte Ermittler Kinder mit ihren Zielpersonen zeugten. Schon vor einigen Jahren kam ein Handbuch für sogenannte Spycops ans Licht, in denen das Führen von für die Zielpersonen »zerstörerischen Beziehungen« explizit als legitime Arbeitsmethode erwähnt wird.

Laut der Kampagne »Police Spies out of our Lives«, in der sich die Betroffenen dieser Ermittlungsmethoden organisieren, ermittelt die britische Staatsanwaltschaft bereits seit 2019 nicht mehr gegen Polizisten, denen »nichtkonsensuale Beziehungen mit Mitgliedern der Öffentlichkeit« als Teil ihrer Arbeit vorgeworfen werden. Zusätzlich trat im März dieses Jahres ein neues Gesetz in Kraft, das verdeckten Ermittlern bei strafbaren Handlungen wie zum Beispiel Vergewaltigung, Folter oder Mord als Teil ihrer Ermittlungsarbeit Straffreiheit garantiert.

Insofern ist das Urteil des im geheimen tagenden »Investigatory Powers Tribunal« durchaus bemerkenswert. Es bestätigte der betroffenen Zielperson Kate Wilson, dass die Londoner Polizei mit dem Einsatz von Kennedy gleich mehrfach gegen ihre Menschenrechte im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen hat. Es existiere eine Liste von Grundrechtsverstößen gegen die »körperliche Integrität, Privatsphäre und die politischen Aktivitäten« von Wilson, heißt es in einer ersten Analyse des Urteils durch deren Anwaltsteam. All dies sei mit dem Wissen der Vorgesetzten von Kennedy geschehen, die beide Augen zugedrückt hätten. Generell kritisierte das Tribunal den Einsatz von verdeckten Ermittlern gegen politische Aktivisten mit deutlichen Worten. Dies sei »in einer demokratischen Gesellschaft nicht nötig und auch nicht angemessen«.

Im zweiten Fall verurteilte ein Londoner Gericht einen Polizisten aufgrund der Entführung, Vergewaltigung und Ermordung einer Frau zu lebenslänglicher Haft. Bei der Ermordeten handelt es sich um Sarah Everard. Als Reaktion auf den Mord demonstrierten vor einigen Monaten Zehntausende in ganz England gegen die Polizei. Aus gutem Grund, denn auch hier handelt es sich nicht um ein einzelnes Ereignis. In England wurden in den vergangenen zwölf Jahren mindestens 15 Frauenmorde gezählt, die von Polizisten begangen wurden. Der Mörder von Everard konnte über Jahre von einer frauenfeindlichen Polizeikultur profitieren.

Laut der Tageszeitung The Guardian war der im Kollegenkreis als »der Vergewaltiger« bekannte Täter Teil einer Chatgruppe, in der täglich frauenfeindliche, rassistische und homofeindliche Witze ausgetauscht wurden. Außerdem war er in den vergangenen Jahren immer wieder durch sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit aufgefallen. Wenige Tage nach dem Urteil gegen ihn wurde ein Kollege des Polizisten wegen Vergewaltigung angeklagt und am Montag in Untersuchungshaft genommen. Er arbeitete zuletzt in derselben Abteilung wie der zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder von Everard, wie Scotland Yard mitteilte. Beide waren für den Schutz des Parlaments und diplomatischer Gebäude in London zuständig.

Um sein Opfer zu entführen, hatte sich Everards Mörder laut Gerichtsurteil auf Notstandsgesetze, die im Rahmen der Pandemie durch die britische Regierung erlassen worden waren, berufen. Teile davon sollen schon in wenigen Monaten durch ein neues »Sicherheitsgesetz« in dauerhaftes Recht überführt werden. Die Universitätsgewerkschaft UCU ruft in Reaktion auf die hier beschriebenen Fälle in einem offenen Brief zur sofortigen Rücknahme des geplanten Gesetzes auf. Es gebe für Frauen keinen Grund, der Polizei zu vertrauen, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Schreiben.