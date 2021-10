Bildungshürden aus BaWü

Christoph Schmidt/dpa Kostenloses Studium für alle: Gegen Semestergebühren protestieren Studenten seit ihrer Einführung (hier in Stuttgart am 25.8.2017)

Internationale Studierende in Baden-Württemberg müssen sich vielleicht schon bald auf steigende Semesterbeiträge einstellen. Eine entsprechende Warnung gaben am Sonntag das Aktionsbündnis gegen Studiengebühren (ABS) und der Bundesverband ausländischer Studierender (BAS) in einer gemeinsamen Medienmitteilung aus. Darin verweisen sie auf eine Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Stuttgarter Landtags, wonach das Parlament zu ersuchen sei, eine entsprechende Erhöhung um »mindestens zehn Prozent zu prüfen«. Seit 2017/18 müssen Menschen von außerhalb der Europäischen Union jährlich 3.000 Euro aufbringen, um im Ländle ein Studium absolvieren zu können.

Die Einführung der bis heute deutschlandweit einzigartigen Regelung durch die Landesregierung aus Bündnis 90/Die Grünen und CDU hatte seinerzeit für heftige Kritik gesorgt und ließ auch prompt die schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Gleich im Jahr eins der »Reform« brach die Zahl der Neueinschreibungen von Personen aus dem Nicht-EU-Ausland um knapp 20 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ein. Zwar folgte im Studienjahr 2018/19 eine Erholung um 8,7 Prozent, was seinerzeit selbst die Erwartungen von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) übertraf. Denn ursprünglich habe man »mit einer länger anhaltenden Eintrübungsphase kalkuliert«. Mit Beginn der Coronakrise setzte aber dann ein nie dagewesener Niedergang ein. 2020 zählte das Statistische Bundesamt bundesweit 21 Prozent weniger internationale Studienneulinge.

Keine gesicherten Daten gibt es bisher dazu, wie viele der sogenannten Bildungsausländer in höheren Fachsemestern im Zuge der Pandemie ihr Studium abgebrochen und Deutschland den Rücken gekehrt haben. Berechnungen des ABS für den Südwesten geben jedoch zu größter Sorge Anlass: Demnach sei die Zahl ausländischer Studierender vom Wintersemester 2016/17 bis zum Wintersemester 2020/21 um 36,75 Prozent gesunken. Am Montag äußerte sich ABS-Koordinatorin Nathalie Schäfer im Gespräch mit junge Welt bestürzt ob der Pläne, die Zugangshürden weiter zu erhöhen. »Wir halten das Vorhaben auch deshalb für so fatal, weil internationale Studierende besonders hart von der Krise getroffen wurden.« Viele hätten ihren Job verloren, erhielten weniger oder keine Unterstützung mehr durch die Eltern oder seien wegen unzureichender Hilfen durch die Bundesregierung in die Verschuldung getrieben worden. »Und jetzt will man ihnen sogar 1.650 Euro pro Semester abknöpfen. Das ist ungeheuerlich«, betonte Schäfer.

Der besagte Beschlussvorschlag des Finanzausschusses stammt von Mitte Juli und ist eine Reaktion auf einen im April vorgelegten Prüfbericht des Landesrechnungshofes. Dieser plädiert für eine Anpassung der Gebühren »alle fünf Jahre an die Kostenentwicklung« beginnend mit dem Wintersemester 2022/23. Die Rede ist von einem »bescheidenen Beitrag« zu den Ausgaben pro Studienplatz, »für den das Land je nach Fachrichtung ein Mehrfaches aufwendet«. Tatsächlich versprach Ministerin Bauer seinerzeit, die Einnahmen einer besseren Betreuung der Betroffenen zugute kommen zu lassen. Allerdings blieben diese bisher weit hinter den Prognosen zurück. 2017/18 kamen nur 4,2 Millionen Euro statt der erhofften 21 Millionen Euro zusammen. Das lag vor allem daran, dass die Regierung den Kritikern mit einer großzügigen Härtefallregelung entgegenkam. Aber auch deren Tage könnten gezählt sein. Der Empfehlungstext spricht sich dafür aus, entsprechende »Ausnahme- und Befreiungstatbestände« zu überprüfen.

Immerhin: Bei der »Entscheidung über den Zeitpunkt der Erhöhung« sei die »aktuelle pandemiebedingte Situation« zu berücksichtigen, heißt es im Text. Für BAS-Finanzreferent Fabian de Planque klingt das wie »Hohn«. Viele wüssten jetzt schon nicht mehr, »wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen«. Selbst das von »Schwarz-Gelb« regierte Nordrhein-Westfalen verwarf 2019 seine Pläne, dem Beispiel Baden-Württembergs zu folgen. Eine »Kosten-Nutzen-Relation« sei nach umfassender Auswertung der Erfahrungen »nicht eindeutig zu beziffern«, lautete die Begründung. In Sachsen bleibt es den Hochschulen überlassen, Internationale zur Kasse zu bitten. Praktiziert wird dies aktuell lediglich an zwei Musikhochschulen in Leipzig und Dresden.

Das Wissenschaftsministerium antwortete am Montag auf jW-Nachfrage, eine Erhöhung der Studiengebühren für Internationale Studierende sei nicht geplant. Gleichwohl werde der Prüfauftrag aus dem Finanzausschuss des Landtags bis Ende 2022 zur Kenntnis genommen. Die Hintertür bleibt also offen.