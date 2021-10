Polizisten erschießen Geflüchteten

Harsefeld. Polizisten haben bei einem Einsatz in einem Flüchtlingsheim in Harsefeld (Kreis Stade) einen Asylbewerber erschossen. Sie seien am späten Sonntag abend in der Unterkunft auf einen 40jährigen Mann aus dem Sudan gestoßen, der mit einem Messer bewaffnet gewesen sein soll. Das teilte die Staatsanwaltschaft Stade am Montag mit. Demnach gaben die Einsatzkräfte mehrere Schüsse ab, nachdem der Mann sie mit dem Messer angegriffen haben soll. Der Geflüchtete sei im Krankenhaus Stade gestorben. Die Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren gegen die beteiligten Polizeibeamten wegen Totschlags eingeleitet. Die Polizeiinspektion Cuxhaven sei mit den Ermittlungen beauftragt worden. (dpa/jW)