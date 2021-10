Zur Erinnerung

Florian Boillot

Mehr als eine Million Menschen haben in Berlin am 26. September für Enteignung gestimmt – wären derartige Manifestationen nicht nur unverbindliche Denkzettel, sondern Anweisungen, das Großkapital wäre schon auf der Flucht. Doch die nächste Oberbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat angekündigt, den Volksentscheid »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« ignorieren zu wollen. Am Montag fand eine Demonstration unter dem Motto »Keine Koalition ohne Enteignung« vor der SPD-Landesgeschäftsstelle in Berlin statt, um die Partei an über eine Million Stimmen zu erinnern. (jW)