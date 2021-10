Druck auf Reporter

Doris Heimann/dpa

Piotr Bakselerowicz hat beruflich nichts mit der Situation der Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze zu tun. Er ist Lokalreporter bei der Regionalausgabe der liberalen Gaseta Wyborcza im westpolnischen Zielona Gora. Trotzdem bekam er am Sonnabend Besuch von der Polizei. Bis zu fünf Beamte drangen in seine Wohnung ein und konfiszierten seinen privaten und seinen dienstlichen Laptop sowie sein Mobiltelefon. Dass sie keinen Durchsuchungsbefehl dabei hatten, rechtfertigten sie mit »Gefahr im Verzug«. Von der IP-Adresse des Routers in der Wohnung von Bakselerowicz sei eine Drohmail an einen Abgeordneten der Regierungspartei PiS verschickt worden. Darin hatte es in fehlerhaftem Polnisch geheißen »Ich bring’ dich demnächst um« und dergleichen mehr.

Bakselerowicz ist sich sicher, dass er zum Opfer einer polizeilich-geheimdienstlichen Provokation geworden ist. Er verweist darauf, dass er zu dem Zeitpunkt, zu dem die fragliche E-Mail abgeschickt wurde, nachweislich beim Basketballtraining gewesen sei, seine Lebensgefährtin auf einer Auslandsreise. Auch sei die Drohmail nicht an das im Netz recherchierbare Postfach des Abgeordneten auf dem Server des polnischen Parlaments geschickt worden, sondern auf eine Adresse, die zu dem früher von dem Politiker betriebenen Schreibwarengeschäft gehöre und die nur dem Politiker selbst und seinem allernächsten Umfeld bekannt sei.

Die Chefredaktion der Wyborcza vermutete hinter dem Vorfall Bemühungen der Regierung und/oder der Geheimdienste, die Presse generell einzuschüchtern. Insbesondere, weil der attackierte Reporter mit den Flüchtlingen nichts zu tun hatte und – als implizite Mitteilung der Polizei an die Branche – solche Durchsuchungen somit jeden Medienvertreter treffen könnten. Dennoch ist der Kontext unübersehbar: Denn alles, was die Öffentlichkeit überhaupt aus Nichtregierungsquellen über die Situation an der Grenze erfährt, kommt von Reportern, die sich mit Polizei und Grenzbeamten ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel liefern. Da kann so ein Warnschuss aus Regierungsperspektive naheliegen.

Im übrigen ist das Vorgehen der polnischen Polizei gegen den Reporter Bakselerowicz nur insofern eine Neuigkeit, als es bisher in aller Regel Journalisten getroffen hat, die aus innenpolitischen Brennpunktsituationen heraus berichtet haben. So sind mehrere Fotoreporter wegen angeblicher Behinderung von Polizeibeamten belangt und am Rande von Protestveranstaltungen mit Pfefferspray traktiert worden. Etwa bei Aktionen gegen das verschärfte Abtreibungsrecht, Protesten von Kleinunternehmern gegen ausbleibende Coronaunterstützung oder auch bei faschistischen Aufmärschen wie dem alljährlichen und von Regierungspolitikern zumindest rhetorisch unterstützten »Unabhängigkeitsmarsch« am 11. November. Bei diesem widmet sich die Polizei in der Regel vor allem der Bekämpfung antifaschistischer Gegendemonstranten.

Zwar sind Versuche, den Journalisten über die häufig zerstörte technische Ausrüstung hinaus auch noch Prozesse anzuhängen, bisher vor Gericht in der Regel gescheitert. Doch die Justiz lässt nicht locker: Allein gegen Journalisten der Gaseta Wyborcza sind, wie die Zeitung kürzlich berichtete, aktuell etwa 70 Strafverfahren auf Initiative von Regierungspolitikern oder amtlichen Dienststellen anhängig. Das bindet Ressourcen und Nerven, die der journalistischen Arbeit verlorengehen. Genau dies könnte die Absicht sein, völlig unabhängig davon, ob solch eine Zermürbungstaktik vor Gericht Erfolg hat.