Selfie mit Kremlturm

imago images/NurPhoto Gewissenskonflikt? Polnische Soldaten mit Stacheldraht an der Grenze zu Belarus (1.9.2021)

Jeder Krieg ist auch ein Krieg der Bilder. Auch der unerklärte zwischen der polnischen Grenzwache und den Asylsuchenden, die versuchen, aus Belarus über die grüne Grenze ins Land zu kommen. Auf der einen Seite stehen die Bilder der liberalen Medien, die gern erschöpfte Kinder zeigen, über einen Gewehrlauf hinweg fotografiert. So gesehen vor der Wache des polnischen Grenzschutzes in Michalowka in der östlichen Wojewodschaft Podlasien, als eine Gruppe irakischer Kurden auf ihre Abschiebung wartete. Das Ziel ist klar: Mitgefühl mit den Geflüchteten zu wecken. Auch bisher nicht durch besondere Religiosität aufgefallene Redaktionen zitieren dazu ausführlich aus dem Neuen Testament und diversen päpstlichen Enzykliken.

Diese Bilder gehen erkennbar auch dem regierungsnahen Publikum nahe. Die Tageszeitung Rzeczpospolita berichtete am Montag von wachsenden Gewissenskonflikten der Beamten, die an der Grenze eingesetzt werden. Besonders hart waren die Beweise dafür nicht, aber ein visuell angelegter Großangriff der polnischen Regierung in der vergangenen Woche verleiht dieser Behauptung doch eine gewisse Plausibilität. Damals traten die Minister für Inneres und Verteidigung, Mariusz Kaminski und Mariusz Blaszczak, gemeinsam mit dem schweigend daneben stehenden Kommandeur der Grenzwache zu einem Diavortrag vor die Presse. Sie zeigten Fotos, die auf den Telefonen bereits in Polen internierter, früherer Flüchtlinge sichergestellt worden sein sollen – nicht derjenigen, die aktuell an der Grenze abgewiesen werden, weil dies die Illegalität des Vorgehens der Behörden eingestehen würde.

Entmenschlichung

Auf den angeblich Flüchtlingen aus der islamischen Welt abgenommenen Bildern waren zu sehen: Szenen von Enthauptungen, vermeintliche Sitzungen terroristischer Gruppierungen, Telefonlisten mit Nummern in Großbritannien, die auf Anhänger der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) verweisen sollten – was zunächst aber natürlich niemand nachprüfen konnte – und als Sahnehäubchen »sexuelle Perversionen« wie Pädophilie oder Sex mit Tieren. Im letzten Fall widersprachen sich die Minister zwar hinsichtlich der Frage, ob das Bild einen Geschlechtsakt mit einer Stute oder einer Kuh zeige, aber das hinderte das Staatsfernsehen TVP nicht daran, die Information über die »perversen Flüchtlinge« tagelang zur besten Sendezeit auszustrahlen. Auch wenn das linksliberale »Faktenchecker«-Portal oko.press schon am selben Tag enthüllte, dass es sich um eine alte Aufnahme handelte, die sich im Internet findet – also auch genauso gut den Flüchtlingen untergeschoben worden sein konnte.

Das eine Ziel dieser Regierungskampagne liegt auf der Hand: die Asylsuchenden zu entmenschlichen und die Verhängung und kürzliche Verlängerung des Ausnahmezustands im Grenzgebiet zu Belarus zu rechtfertigen. Selbst dem liberalen Magazin Newsweek Polska fiel dazu der Vergleich zu den Publikationen des Naziblatts Stürmer ein. Innenminister Kaminski sprach von den »außerordentlich harten Bedingungen«, unter denen die Polizisten und Grenzbeamten ihren Dienst versähen, und Verteidigungsminister Blaszczak ergänzte, Polen werde seine Grenze »hart verteidigen«, wie es das seinen Bürgern schuldig sei.

Russland im Hintergrund

Um das zu erhärten, hat die Kampagne gegen die Flüchtenden einen zweiten Aspekt bekommen: Hinter den erschöpften Gesichtern der Menschen sollen Belarus und Russland aufscheinen. Zu diesem Zweck waren unter den präsentierten Bildern auch solche, die irgendeinen Russland-Bezug suggerieren sollten. Etwa ein Selfie vor dem Hintergrund der Kremltürme oder ein anderes, das eine Person mit einem Lehrbuch der russischen Sprache zeigte und beweisen sollte, dass der ehemalige Besitzer der Aufnahme »in Russland geschult« worden sei.

Eher keine Nachhilfe durch solche Bildchen braucht die Europäische Union. Deren für Migration zuständige Innenkommissarin Ylva Johansson traf sich vergangenen Donnerstag auf dem Warschauer Flughafen mit Innenminister Kaminski und bot ihm Unterstützung durch die Brüsseler Grenzbehörde Frontex an. Dabei zeigte sie sich politisch mit Kaminski völlig einig: Es sei »unbestreitbar«, dass hinter der »Flüchtlingswelle« der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko stehe. Der habe »nichts zu verlieren« und versuche »verzweifelt«, seine der EU angehörenden westlichen Nachbarstaaten zu destabilisieren. Einstweilen freilich eher mit dem Ergebnis, dass das faschistoide Element in der polnischen Regierungspolitik deutlicher hervortritt und sich der Eindruck festigt, dass die EU dies im Interesse der »Flüchtlingsabwehr« duldet.