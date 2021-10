Äthiopien: Premier Ahmed vereidigt

Addis Abeba. Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed hat eine neue fünfjährige Amtszeit angetreten. Die Oberste Richterin des Landes, Meaza Ashenafi, vereidigte Abiy am Montag in der Hauptstadt Addis Abeba. Die regierende Wohlstandspartei (PP) hatte die Parlamentswahl im Juni klar gewonnen, allerdings boykottierten einige Oppositionsparteien, vor allem in Abiys Heimatregion Oromia, die Abstimmungen. In der umkämpften Provinz Tigray wurde nicht gewählt, die Wahlen zu 83 weiteren Parlamentssitzen auf Bundesebene mussten aufgrund von Sicherheits- oder logistischen Problemen verschoben werden. (AFP/jW)