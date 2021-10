Nord Stream 2 wird mit Gas befüllt

Lubmin. In die Ostseepipeline Nord Stream 2 ist das erste Gas gefüllt worden. Am Montag habe die Befüllung des ersten Strangs begonnen, teilte die Nord Stream 2 AG mit. Die Erstbefüllung sei notwendig, bevor der Gastransport beginnen könne. Zum geplanten Zeitpunkt der eigentlichen Inbetriebnahme machte die Betreiberfirma keine Angaben. Noch in diesem Jahr will Gasprom 5,6 Milliarden Kubikmeter Gas durch die Pipeline pumpen. Bei der Bundesnetzagentur läuft nach eigenen Angaben noch ein Zertifizierungsverfahren zu Nord Stream 2. Darin geht es darum, die Betreiberfirma gemäß einer EU-Richtlinie als Unabhängigen Transportnetzbetreiber anzuerkennen. Sollte Nord Stream 2 den Gastransport vor Abschluss dieses Verfahrens aufnehmen, könnte die Bonner Behörde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten und Bußgelder verhängen. (dpa/jW)