Immobilienkonzerne angezählt

+ Update 22:50 +

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der Volksentscheid der Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen«, bei dem darüber abgestimmt wird, ob die Bestände von Wohnungskonzernen mit mehr als 3.000 Wohnungen durch zwangsweisen Ankauf vergesellschaftet werden sollen, hat nach einem Auszählungszwischenstand gute Erfolgschancen. DIe Initiative gab kurz nach 22 Uhr via Twitter bekannt, dass bei einem Auszählungsstand von 27 Prozent 56,9 Prozent der Abstimmenden für und 39 Prozent gegen den Gesetzentwurf gestimmt haben.

Bei der Abgeordnetenhauswahl können sich sowohl Bündnis 90/Die Grünen mit Spitzenkandidatin Bettina Jarasch als auch die SPD mit Franziska Giffey Hoffnung auf das Amt der Regierenden Bürgermeisterin machen. Die SPD kam demnach auf 21,5 bis 23 Prozent. Die Grünen mit erreichten den Prognosen zufolge 22 bis 23,5 Prozent. Die CDU landete demnach bei 15 Prozent, die Linke bei 14,5 Prozent. Die FDP konnte sich im Vergleich auf 7,5 Prozent verbessern, die AfD kommt nur noch auf 10 Prozent. Der Prognose zufolge kämen die Grünen im Abgeordnetenhaus derzeit auf 34 Sitze, die SPD auf 32, die CDU auf 22 und die Linke auf 21 Sitze.

Neben der Wahl zum Abgeordnetenhaus und der Bundestagswahl stand in Berlin auch die Wahl zu den zwölf Bezirksparlamenten auf dem Programm. Zu diesen Abstimmungen lagen am Abend noch keine Prognosen oder Hochrechnungen vor.

Jörg Carstensen/dpa Bettina Jarasch (l), Spitzenkandidatin der Berliner Grünen, und Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der Berliner SPD, am 26. September

Bei sonnigem Wetter war es am Sonntag vor zahlreichen Wahllokalen in der ganzen Stadt zu langen Warteschlangen gekommen. Wahlberechtigte hatten mitunter länger als eine Stunde warten müssen, um ihre Stimme abzugeben. Der Bezirk Mitte hatte für ein Wahllokal sogar zwischenzeitlich Wartezeiten von mehr als zwei Stunden angegeben. In zwei Wahllokalen in Mitte musste die Feuerwehr die Türen mit einem Notschlüssel öffnen, da es Probleme mit der elektronischen Schließanlage gegeben hatte. Daneben führten laut RBB auch zahlreiche Pannen in einigen Wahllokalen zu Verzögerungen. So hätten sich zahlreiche Wahlhelfer kurzfristig krankgemeldet und mussten durch Nachrücker ersetzt werden. In einigen Wahllokalen waren Stimmzettel für die Abgeordnetenhauswahl aus den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg vertauscht worden. Die Lokale hatten daher zeitweise schließen müssen. Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf sollen Abstimmungszettel für den Volksentscheid gefehlt haben.

Die Pannen bei der Wahl in Berlin sollen laut Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) näher untersucht werden. Er habe »Fragen an die Verantwortlichen in den Bezirken und an die Innenverwaltung«. »Ich kann noch nicht einschätzen, welches Ausmaß das hatte«, sagte Behrendt am Sonntag abend am Rande der Wahlparty seiner Partei.