Bunt und lebendig

imago images/United Archives International/Bearbeitung jW Rosa Luxemburg

Julia Killet betritt mit ihrer Dissertation Neuland. Sie wagt sich erstmals nicht nur durch das Dickicht der Luxemburg-Biographien, sondern auch durch die weniger bekannte Prosa über diese Jahrhundertfrau. Sie hat dazu 14 Biographien, acht Prosawerke sowie Dramen, Lyrik und zwei Filme durchforstet: Insgesamt etwa 40 Titel, die sich zentral mit Rosa Luxemburg beschäftigen. Erstmals wird hier dokumentiert, welchen großen Widerhall Luxemburg in der schreibenden Zunft fand.

In diesen Darstellungen finden sich weniger die Widersprüche Luxemburgs als die widersprüchlichen Positionen derer, die sie bekämpften oder exkommunizierten. Killet geht behutsam mit diesen Arbeiten um und übt vorsichtig Kritik, wenn es angebracht ist. Es gelingt ihr, den historischen Kontext der Biographien, Prosa und der wenigen Filme herauszuarbeiten. Mancher Autor oder manche Autorin rang sich zu einem eigenen Standpunkt durch, der den jeweils gängigen Meinungen oder Postulaten widersprach oder von ihnen noch nicht eingeschränkt war.

Karl Radek beispielsweise lobte Luxemburg 1919 durchaus und war dabei noch nicht gebremst vom Verdikt des »Luxemburgismus«. Paul Frölich, der 1939 im Exil eine der besten Luxemburg-Biographien schrieb, räumte seine Fehler ein, etwa den Sturmlauf, den er gegen Luxemburgs Absage an den Terror auf dem Gründungsparteitag der KPD versucht hatte. Dass er nach dem Zweiten Weltkrieg wieder bei der SPD landete, steht auf einem anderen Blatt. Peter Nettl, in Wien geboren, von 1936 an im englischen Exil, ein weiterer Biograph, an dem man nicht vorbeikommt, ließ sich 1965, zu einer Zeit, als Wehrmachtsoffiziere und SSler mit SPD-Parteibuch in der Westberliner Polizei Unterschlupf fanden, vom Antikommunismus der Brandt-SPD nicht beirren und beschrieb Luxemburg als »eigenständige sozialistische Denkerin und Marxistin«, die »Vorbild für neue revolutionäre Gedanken« (Killet) sein könnte.

Mit der Studentenbewegung wandelte sich auch das westdeutsche Bild von Luxemburg. Die SPD benutzte sie als »Andersdenkende« gleichsam antikommunistisch gegen die DDR. Dort gelang es Annelies Laschitza und Günter Radczun, große Teile ihrer Schriften zu veröffentlichen und 1974 in einem Coup die verpönte Schrift Luxemburgs über die russische Revolution herauszugeben, wobei Luxemburgs berühmtester Satz allerdings in die Anmerkungen wandern musste. 1996 lieferte Laschitza dann eine – gegen alle Anwürfe – gut geschriebene umfangreiche Biographie, in der sie frei über Rosa räsonieren konnte. Nach wie vor, wie Nettl und Frölich, ein Standardwerk. Ernst Pipers Versuch von 2019, Luxemburg wieder in der SPD zu verorten, war bei Drucklegung von Killets Arbeit noch nicht erschienen, ebenso wie Claudia von Gélieus sehr zu empfehlender Stadtführer »Rosa Luxemburg in Berlin«.

Hochinteressant ist Killets Tour durch die Prosa. Heraus sticht hier Alfred Döblins »November 1918«, ein noch immer nahezu vergessenes Meisterwerk über die deutsche Revolution, das er im US-Exil quellenbasiert geschrieben hat. Döblin hebt hier Karl Liebknecht gegenüber Luxemburg hervor und dichtet ihr gar eine »Konversion zum Christentum« an, das seiner Konversion entspricht. Gleichwohl hat Döblins »Erzählwerk« eine ungeheure emotionale Kraft, auch wenn sein Katholizismus immer wieder durchscheint (auch der Teufel tritt auf). Der bewacht Luxemburg kurz vor ihrer Ermordung im Eden-Hotel.

Auch zwei Filme behandelt Killet, darunter die Defa-Liebknecht-Biographie in zwei Teilen von Günter Reisch, in der Luxemburg keine große Rolle spielt. Man fragt sich, warum Killet den Film überhaupt erwähnt – und Margarethe von Trottas Gartenlauben-Film über Rosa Luxemburg. Der ist geprägt von der viel zu gut aussehenden und überbetont theaterdeutsch sprechenden Barbara Sukowa und negiert etwa komplett die Bereitschaft Luxemburgs zu revolutionärer Gewalt: Ihren Artikel gegen die Todesstrafe diktiert sie ausgerechnet während des Januaraufstandes 1919. Fazit: Ein unbedingt lesbares Buch, das vor allem bei der Betrachtung der Prosawerke neue Erkenntnisse zutage fördert und dessen Inhalt, dem Titelbild von Michael Mathias Prechtl entsprechend, sehr bunt und lebendig erscheint.