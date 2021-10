Kein »guter Krieg«

Bashir Darwish/imago images/UPI Photo Der letzte Drohnenangriff: Angehörige von Opfern versammeln sich in Kabul (30.8.2021)

Man habe »einfach nicht den blassesten Schimmer« gehabt, zitiert Emran Feroz in seinem Buch über 20 Jahre »War on Terror« das vernichtende Eingeständnis eines hochrangigen Militärberaters der Bush- und Obama-Administrationen. »Der längste Krieg« ist ein kraftvoll geschriebenes Plädoyer gegen den imperialistischen Angriffskrieg Washingtons und seiner Verbündeten einerseits und gegen den Rassismus in der westlichen Afghanistan-Berichterstattung andererseits. Der austro-afghanische Journalist verleiht all den Opfern in den Bergen, Wüsten und Großstädten Afghanistans eine Stimme. Er ging für seine Recherchen an die gottverlassenen Orte, zu denen sich »westliche« Journalisten nur selten verirren.

Sein zentrales Anliegen ist es, das sich hartnäckig haltende Narrativ des »Good War«, des angeblich mit ehrenwerten Absichten geführten Krieges, zu dekonstruieren. Er weist nach, dass Washington in Afghanistan von Beginn an kein Interesse an der Schaffung demokratischer Institutionen hatte, sondern einer korrupten Klasse an die Macht half, die fortan im Sinne der USA das Land unterjochte. Das Porträt der ersten US-Marionette, Hamid Karsai, ist besonders aufschlussreich.

Der Autor erinnert an die Massaker der Besatzungstruppen. Dem Drohnenkrieg der USA – der am 7. Oktober 2001 in Kandahar mit dem ersten Drohnenangriff der Geschichte begann und am 26. August 2021 mit einem Massaker an zehn Zivilisten in der Kabuler Innenstadt sein vorläufiges Ende fand – räumt der Autor besonderen Raum ein. Feroz präsentiert hier seine Recherchen, die den Toten des Drohnenkriegs nachgehen und die offiziellen Opferstatistiken Lügen strafen.

Wie viele andere Narrative dementiert Feroz insbesondere das Märchen des »Kampfes für die Frauenrechte«. Er zeichnet die Entwicklungen nach, die – in der Sache zwangsläufig – zum Sommer 2021 führten, als die Taliban innerhalb von Tagen das gesamte Land eroberten und mühelos die Millionenmetropole Kabul einnahmen. Der Grund, der das afghanische Militär im großen Stil kampflos auseinanderlaufen ließ, ist nicht die mit Herablassung behauptete Inkompetenz oder Feigheit dieser Soldaten, sondern die exorbitante Korruption der herrschenden Klasse. Warum soll jemand für eine verbrecherische Kaste kämpfen und sterben, die nichts mit den 38 Millionen Afghanen verbindet? Die Kritik an der »vom Westen installierten Kleptokratie« ist eines der zentralen Themen des Buches.

Zwei Aspekte, die sich ebenfalls durch das gesamte Buch ziehen: Feroz schreibt nicht von außen, sondern lässt Afghanen zu Wort kommen – vom Dorflehrer über den Präsidenten, vom Talib zum Kommunisten bis zu Exil-Afghanen und den Abgeschobenen von »Seehofers 69«. Diese enorme Bandbreite afghanischer Stimmen ist die große Stärke des Buches. Für die Arbeit vieler Kollegen, die aus schwerbewachten Luxushotels in der Kabuler »Green Zone« über den Krieg »berichteten«, hat der Autor nichts übrig. Er kritisiert deren Ignoranz für die Verhältnisse im Land und die subtil stets mitschwingende Herablassung, mit der sie über die Menschen vor Ort urteilen. Das ist das zweite zentrale Motiv: das Ankämpfen des Autors gegen den Rassismus der »westlichen« Zentral- und Westasien-Berichterstattung. Diese sei von orientalistischen Klischees und entmenschlichenden Zuschreibungen geprägt. Heute zwar im Mantel des Liberalismus, doch unterscheidet sich das zugrundeliegende Mindset kaum von den Berichten britischer Kolonialisten aus dem 19. Jahrhundert über »die Barbaren« in Afghanistan. Wer über die stumpfen Narrative dieser Berichterstattung hinaus Afghanistan ernsthaft verstehen will, kommt an »Der längste Krieg« nicht vorbei.